Ce se întâmplă cu preţurile imobiliarelor. Tinerii ar putea pleca din oraşele mari

De ce nu scad preţurile? De ce nu îşi mai cumpără atât de mulţi tineri apartamente şi case? Iată explicaţiile.

"De ani şi ani de zile se anunţă prăbuşirea imobiliarelor. Imobiliarele sunt importante în România pentru că avuţia românilor, spre 90% din avuţia românilor, se află sau e canalizată spre imobiliare. În interesul nostru naţional, această piaţă ar trebui să fie stabilă. Dacă ar putea să şi crească pe nişte linii oarecum predictibile, ar fi senzaţional.

(...) Problema prăbuşirii pieţei imobiliare nu e în interesul celor care ar vrea să speculeze. Pe bursă, când pieţele scad, îţi vine să te închizi într-o cameră şi să nu mai ieşi de acolo. La nivel emoţional, tu vezi că preţurile tocmai au scăzut, dar oamenii se gândesc că ar putea să scadă şi mai mult. De exemplu, vedem un apartament de 100.000 euro care se face 80.000, mai aşteptăm. Se face 50.000, mai aştept. Tot avem impresia că se va duce spre zero. Am tot văzut această plăcere să fie nimerită scăderea pieţei imobiliare, dar nu e în interesul nimănui.

Pe de altă parte, într-adevăr, există o problemă legată de cât de uşor este să cumperi o proprietate. Şi de cele mai multe ori, se referă la cei la început de drum. Eşti un tânăr sau o tânără de 21-22 de ani, ai terminat şcoala şi începi să acumulezi nişte bani ca pe la 30 de ani să îţi poţi cumpăra o casă. Dacă aceste case sunt foarte îndepărtate, ca preţ, de ce îşi poate permite un tânăr, acei tineri nu îşi vor mai dori să locuiască în oraşele mari româneşti. Mergând pe firul poveştii, vei pierde talentul cu care reuşeşti să inovezi, să faci bani, business-uri, să ajuţi societatea în general. Asta e o problemă.

Părinţii noştri se îmbogăţesc când preţurile cresc, dar trebuie să ne uităm şi la tineri. La noi, bunicii poate au un apartament de 100.000 euro, dar în SUA frustrarea e şi mai mare, bunicii tinerilor de acolo au apartamente şi case de 800.000-1 milion de dolari. Dacă te apuci de muncă la 20 de ani, te gândeşti cum ai putea să ai bani ca bunicul tău. Diferenţa e enormă.

De ce cresc imobiliarele? Când vorbim de acasă, care sunt cu adevărat unice prin natura lor, în general ele cresc pentru că în interior e destul de multă inflaţie. Casele nu devin mai valoroase, ci valoarea banilor se topeşte. În anii 2000, pe un apartament de 2 camere plăteai 10.000 de dolari. Acum, un apartament mediu costă 100.000 euro. Valoarea banilor nu mai are legătură cu cea de atunci", a declarat Andrei Perianu la Antena 3 CNN.