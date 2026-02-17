€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Economie Davos românesc miercuri, 18 februarie, la București. Excelența Sa Roberto Musneci, detalii de culise despre eveniment
Data actualizării: 14:30 17 Feb 2026 | Data publicării: 14:27 17 Feb 2026

EXCLUSIV Davos românesc miercuri, 18 februarie, la București. Excelența Sa Roberto Musneci, detalii de culise despre eveniment
Autor: Anca Murgoci

Roberto Musneci Roberto Musneci

Suntem în preambulul unui eveniment de maximă importanță, care va avea loc mâine la București.

Amfitrion este Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, la Camera de Comerț Româno-Italiană. Subiectele abordate sunt geopolitica, tehnologia și business-ul.

Se va discuta despre pericolele și vulnerabilitățile cu care ne confruntăm în România și în lume și despre modul în care România se poate integra în noul context internațional. Traversăm un moment dificil și se va aborda cât mai multe teme relevante. Vor participa speakeri de maximă importanță, veniți din toată Europa.

Adrian Zuckerman, fost ambasador, va susține, de asemenea, o intervenție. Va participa și noul ambasador al Italiei la București, doamna Laura Aghilarre. Numeroase personalități importante vor încerca să traseze câteva direcții cheie. Dacă vreți, este un mic Davos românesc sau un München românesc, mâine, la București.

„Ați conturat foarte bine oportunitatea acestui moment. Noi credem, și am convingerea personală, că impactul este direct asupra mediului de afaceri. Acesta este motivul pentru care Camera de Comerț Româno-Italiană se implică activ.

Dacă ne uităm la principalele provocări cu care ne confruntăm în prezent, cine gestionează, la nivel de guvernanță, situații precum centrala nucleară de la Zaporojie, tema energiei, care are o valoare geopolitică majoră; războiul comercial dintre Statele Unite și restul lumii, inclusiv Europa, în ceea ce privește tarifele; riscurile digitalizării și accesul la servicii digitale într-un context de război hibrid, toate acestea au un impact direct asupra activității de business, fie că vorbim despre companii mari, mici sau mijlocii.

Acesta este motivul pentru care Camera de Comerț Italiană, care are ușile deschise către întreaga comunitate de afaceri, a invitat reprezentanți ai altor comunități: Americani, germani, francezi. Este o dezbatere deschisă”, a zis Excelența Sa Roberto Musneci la DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Falie între SUA și Europa: Adrian Zuckerman și Roberto Musneci arată care sunt adevăratele pericole pentru România / video 

Mai multe detalii despre acest eveniment aflați din interviul de mai jos:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
BNR, anunț pentru românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânda de referință
Publicat acum 12 minute
Tort de cartofi cu legume, o rețetă perfectă pentru a hrăni întreaga familie
Publicat acum 17 minute
5 metode verificate prin care reduci facturile iarna, fără să stai în frig
Publicat acum 25 minute
Marile întrebări privind decizia lui Nicușor Dan de a merge în SUA pentru Consiliul Păcii. Roberto Musneci și Adrian Zuckerman, analiza unei mișcări cu miză transatlantică
Publicat acum 42 minute
Epavă misterioasă din secolul al XVII-lea, reapărută după scăderea nivelului Mării Baltice / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 4 ore si 41 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 8 ore si 11 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 5 ore si 47 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close