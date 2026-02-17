Amfitrion este Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, la Camera de Comerț Româno-Italiană. Subiectele abordate sunt geopolitica, tehnologia și business-ul.

Se va discuta despre pericolele și vulnerabilitățile cu care ne confruntăm în România și în lume și despre modul în care România se poate integra în noul context internațional. Traversăm un moment dificil și se va aborda cât mai multe teme relevante. Vor participa speakeri de maximă importanță, veniți din toată Europa.

Adrian Zuckerman, fost ambasador, va susține, de asemenea, o intervenție. Va participa și noul ambasador al Italiei la București, doamna Laura Aghilarre. Numeroase personalități importante vor încerca să traseze câteva direcții cheie. Dacă vreți, este un mic Davos românesc sau un München românesc, mâine, la București.

„Ați conturat foarte bine oportunitatea acestui moment. Noi credem, și am convingerea personală, că impactul este direct asupra mediului de afaceri. Acesta este motivul pentru care Camera de Comerț Româno-Italiană se implică activ.

Dacă ne uităm la principalele provocări cu care ne confruntăm în prezent, cine gestionează, la nivel de guvernanță, situații precum centrala nucleară de la Zaporojie, tema energiei, care are o valoare geopolitică majoră; războiul comercial dintre Statele Unite și restul lumii, inclusiv Europa, în ceea ce privește tarifele; riscurile digitalizării și accesul la servicii digitale într-un context de război hibrid, toate acestea au un impact direct asupra activității de business, fie că vorbim despre companii mari, mici sau mijlocii.

Acesta este motivul pentru care Camera de Comerț Italiană, care are ușile deschise către întreaga comunitate de afaceri, a invitat reprezentanți ai altor comunități: Americani, germani, francezi. Este o dezbatere deschisă”, a zis Excelența Sa Roberto Musneci la DC News.

Mai multe detalii despre acest eveniment aflați din interviul de mai jos: