DCNews Economie Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”
Data actualizării: 14:46 13 Feb 2026 | Data publicării: 14:45 13 Feb 2026

EXCLUSIV Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”
Autor: Andrei Itu

adrian-vasilescu_28720800 Inquam Photos / George Călin

România a intrat, oficial, în recesiune tehnică. Unii economiști și profesioniști în investiții din România consideră că suntem și într-o situație de stagflație.

L-am contactat pe Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a României, pentru a explica ce înseamnă stagflație, recesiune tehnică și ce se întrevede la orizont pentru 2026.

„Stagflația nu este paradigma noastră. Stagflația nu este nicăieri în Europa”

„Stagflația nu este paradigma noastră. Stagflația nu este nicăieri în Europa. Stagflația înseamnă contracție economică plus șomaj plus inflație. Aceasta este stagflația, dar nu avem de-a face cu așa ceva, deci nu avem de ce să vorbim.

Recesiunea tehnică este scăderea a două trimestre consecutive, din păcate, a Produsului Intern Brut (PIB). Trimestrul III a fost cu minus 0,2, iar trimestrul IV, din octombrie - decembrie a fost cu minus 1,9%. Deci, minus cu minus înseamnă recesiune tehnică”, ne-a precizat Adrian Vasilescu.

Care e principalul indicator

„Însă PIB-ul anual este principalul indicator al activității economice, rezultatele finale ale producției, consumului și tot ce înseamnă creștere sau scădere economică. PIB-ul pe 2025 este +0,6. Deci, acesta este PIB-ul anual care bate orice altă construcție, inclusiv această recesiune tehnică, care rămâne numai un exercițiu tehnic, deoarece am avut acea scădere. Însă pe an, am ieșit pe plus. Sigur că nu este un plus mare, dar uitați-vă ce este prin lume și prin Europa, nu mai găsim plusuri mari”, a declarat Adrian Vasilescu.

DC News: Din perspectiva Băncii Naționale, cum se vede anul 2026? Putem ieși din recesiune?

„Pornim de la prognoze, care sunt pe plus, pe anul acesta, dar nu întotdeauna prognozele se adeveresc. Mai multe vom afla săptămâna viitoare în conferința de presă a guvernatorului BNR Mugur Isărescu și apoi vom putea discuta în detaliu”, a punctat Adrian Vasilescu, viceguvernator al BNR.

recesiune tehnica
adrian vasilescu
bnr
