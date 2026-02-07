România, printre cele mai mici salarii minime din Europa. În ce ţară se câştigă cel mai bine

Aproximativ 13 milioane de europeni lucrează pe salariul minim pe economie. Unii dintre ei câştigă chiar mai puţin de atât, arată un studiu Eurostat citat de Euronews Business.

La nivelul Uniunii Europene, salariul minim pe economie variază între 620 euro în bulgaria şi 2704 euro în Luxemburg. Dacă luăm în calcul şi ţări care doresc aderarea la UE, salariile minime sunt şi mai mici. În Ucraina, spre exemplu, acesta este de doar 173 euro, în timp ce în republica Moldova este de 319 euro.

Doar cinci ţări au salariul minim peste 2000 euro. În afară de Luxemburg, deja menţionat, salariul depăşeşte 2000 euro lunar în Irlanda (2391 euro), Germania (2343 euro), Ţările de Jos (2295) şi Belgia (2112 euro)

Sub acest top 5, se află Franţa, cu un salariu minim de 1823 euro. Raportul arată, însă, şi diferenţe uriaşe între ţări vecine. Spre exemplu, Spania, care are graniţă cu Franţa, are un salariu minim cu 500 euro mai mic, de doar 1381 euro.

România, în ultimele 10 ţări

Cu un salariu minim de 795 euro pe lună, România este mai aproape de coada clasamentului decât de top. Ungaria depăşeşte ţara noastră la acest capitol, cu un salariu de 838 euro pe lună. Sub România, în top, se află Letonia, Serbia, Muntenegru, Turcia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania, Moldova şi Ucraina.

Totuşi, în topul puterii de cumpărare, România stă ceva mai bine, fiind pe locul 12 în Europa. Ţara noastră este depăşită în acest top de Germania, Luxemburg, Ţările de Jos, Belgia, Irlanda, Franţa, Polonia, Spania, Slovenia, Lituania şi Croaţia.

Albania este ţara cu puterea cea mai mică de cumpărare din Europa, conform raportului.