Jutta Leerdam, patinatoarea vedetă de la JO 2026, gafă colosală: O sosire jenantă! Mi se pare îngrozitor

Jutta Leerdam, vedeta olandeză a patinajului viteză, este logodită cu Jake Paul, actor, boxer și influencer, iar cele mai noi postări pe rețelele de socializare i-au adus critici dure.

Jutta Leerdam a fost criticată și numită "arogantă" și "divă”, după ce a ales să meargă la Jocurile Olimpice 2026 cu un avion privat, în loc să călătorească alături de echipa ei.

Ea a postat pe Instagram fotografii cu ea și prietenii ei din avionul privat cu mesajul "Spre Milano", lucru care i-a scos din minți pe fanii Jocurilor Olimpice.

Asta nu e tot, pentru că sportiva în vârstă de 27 de ani și prietenii ei au mâncat brioșe personalizate pe care era scris în olandeză "Succes, Jutta", au gustat șampanie în cabina avionului și au primit la bord meniuri selecte cu salate de ton, friptură și creveți.

"Deja trăiește ca o milionară, cu avioane private și tot restul. Comportamentul ei mi se pare îngrozitor, ca al unei dive. Dacă aș fi antrenorul ei, nu aș tolera așa ceva. Treptat, întreaga Olandă începe să se cam sature de comportamentul ei”, a declarat Johan Derksen, fost fotbalist și în prezent jurnalist sportiv.

Nici urmăritorii ei nu au fost mai drăguți și au lăsat comentarii răutăcioase la adresa ei.

"Oh, Jutta, înțelegi atât de puțin despre viață... un zbor privat?! Ce înseamnă asta, "echipa Olanda?""

"Ca membră a Team NL, să zbori la un eveniment sportiv cu avionul tău privat și să mănânci sushi cu prietenii? Din punctul meu de vedere, asta nu dă bine”

"O sosire jenantă și decadentă”

"E destul de arogant să călătorești la Milano cu un avion privat și să te pui deasupra "echipa" nu-i așa? Jutta, sper să reușești să rămâi pe patine de data asta. Mult noroc”

"Un avion privat până la Jocurile de Iarnă. O alegere interesantă?”

"Zborurile private sunt minunate. Cu cât mai multă poluare, cu atât mai bine”

"Mult succes la Jocuri! Un astfel de avion privat dă un exemplu foarte prost fanilor tăi. Există deja din ce în ce mai puțină gheață naturală din cauza crizei climatice”

Aceasta este a doua participare olimpică a Juttei Leerdam. În anul 2022, la Jocurile Olimpice de la Beijing, ea a câștigat medalia de argint la proba feminină de 1.000 de metri.

Jutta Leerdam este a doua patinatoare de viteză din lume în clasament, iar la JO 2026 va încerca să câștige prima sa medalie de aur atât la 1.000 m, cât și la 500 m, în probele programate pe 9 și 15 februarie.