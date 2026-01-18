Ce pensie are Carmen Tănase: Am două pensii cum ar veni, și de acolo și de acolo

Carmen Tănase, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, a vorbit deschis despre banii pe care îi primește la pensie, după zeci de ani pe scenă și pe platourile de filmare.

Într-un podcast din 2023, Carmen Tănase spunea că salariul ei la teatru era de 1.300 de euro chiar dacă joacă sau nu și că pe lângă această sursă de venit, mai juca și în privat.

"Nu știu debutanții, dar eu sunt actor categoria 1A, și am 7.200 de lei, asta înseamnă 5.000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta. Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit.

Nu știu actorii de film cât sunt plătiți, aud doar Să știți că nu prea avem bani, cred că la serial e mult mai bine. Depinde, unele televiziuni plătesc pe episod difuzat, altele pe ziua de filmare, uneori ai zile garantate, alteori nu ai, depinde de contract, sumele nu pot să le spun pentru că sunt confidențiale. Depinde cât filmează actorul, de box office”, a declarat Carmen Tănase.

Ce pensie are Carmen Tănase

Invitată în podcastul "Pentru voi, cu Mirela Voicu", Carmen Tănase a dezvăluit că are o pensie de 6.100 lei și că ia în calcul un venit suplimentar prin Uniunea Cineaștilor din România (UCIN), de unde ar putea primi fie o sumă de completare, fie o indemnizație de merit, dacă va îndeplini criteriile.

"Ce pensie am? 6.100 de lei. 6.100 de lei și trebuie să mă duc și la UCIN, unde sunt eu arondată, ca să zic așa, că nu sunt la UNITER, și de acolo… dar trebuie să mă duc cu decizia că n-am avut timp să mă duc. De acolo mai primesc o jumătate de pensie sau, dacă merit și consideră oamenii că merit, indemnizație de merit. Dar alea sunt 100 de toate.

Nu știu dacă 100 și la teatru, și la film sau 100 la teatru, 100 la film, dar cred că 100 și la una, și la alta și acolo doar când se eliberează un loc. Deci, practic, când moare cineva, vine rândul altcuiva. Da, așa s-a dat. Și aia mai este cred cât pensia mea.

Și dacă o iau pe aia nu mai iau jumătatea aia, și atunci am două pensii cum ar veni, și de acolo și de acolo. Dar trebuie să mă duc. Nu, e ok”, a declarat actrița.