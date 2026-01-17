Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"

Cu toate că reședința din Primăverii punea soților Ceușescu un lux greu de imaginat pentru românii de rând, Elena Ceaușescu pare să fi avut gusturi culinare surprinzător de rigide, potrivit oamenilor ce au lucrat în interiorul casei.

Suzana Andreiaș, menționată ca fostă menajeră, și Mihaela Ceaușescu, nepoata cuplului Ceaușescu, au descris regulile stricte pe care cei doi le aveau când venea vorba despre mâncare și de ceea ce era acceptabil la masă și ce nu.

Potrivit acestor relatări, exista o ciorbă pe care Elena Ceaușescu nu o suporta și o interzicea la masă.

Ei bine, este vorba de ciorba de fructe de mare.

Potrivit relatărilor, fructele de mare nu figurau în meniul celor doi soți Ceaușescu, iar orice tentativă de a introduce preparate considerate "moderne" sau "sofisticate" era respinsă din start.

Astfel, ciorba de fructe de mare, indiferent de cum era gătită, nu avea nicio șansă să ajungă pe masă.

În mărturiile invocate, motivul a fost descris ca o aversiune culturală și de gust decât ca o problemă medicală.

Preparatele percepute drept "simandicoase", occidentale sau prea rafinate nu inspirau încredere. Iar ciorba de fructe de mare intra, în această logică, la categoria "moft": o extravaganță fără legătură cu o bucătărie considerată "autentică și serioasă", potrivit CSID.

Practic, Elena Ceaușescu nu suporta ciorba de fructe de mare pentru că era prea modernă, prea fină și prea diferită.

Pe de altă parte, soții Ceaușescu aveau în meniu preparate tradiționale: ciorbe acre cu borș natural, mâncăruri consistente, fără reinterpretări moderne precum sarmale, tocănițe simple, preparate "ca la țară".