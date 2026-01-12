€ 5.0896
DCNews Stiri Bebe Rexha ar putea colabora cu Taylor Swift: „Este o idee genială!”
Data actualizării: 22:20 12 Ian 2026 | Data publicării: 22:18 12 Ian 2026

Bebe Rexha ar putea colabora cu Taylor Swift: „Este o idee genială!”
Autor: Alexandra Curtache

bebe rexha si taylor swift Foto: Instagram

Bebe Rexha a stârnit rumoare în rândul fanilor după ce a sugerat, în glumă, că Taylor Swift ar putea fi persoana ideală pentru a-i gestiona cariera muzicală.

 

După ani în care a oscilat între hituri globale și perioade de stagnare în industria muzicală, Bebe Rexha revine în atenția publicului cu o declarație care a stârnit rapid reacții în rândul fanilor: artista ia în calcul, cel puțin la nivel de glumă, ideea de a-i cere Taylor Swift să îi gestioneze cariera. Afirmația vine într-un context delicat pentru Rexha, care a anunțat recent că nu mai are contract cu o casă de discuri majoră și că activează, în prezent, ca artist independent.

Bebe Rexha, în vârstă de 36 de ani, a publicat o serie de postări pe X în weekend, glumind despre succesul ei ca vedetă pop în industria muzicală. Vedeta i-a răspuns unui fan care i-a sugerat să o roage pe Taylor Swift să îi gestioneze cariera.

Citește și: VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii

Autoironie și frustrare

„Băieți, vă rog, ajutați-mă. Mă simt atât de singură aici”, a scris Bebe Rexha alături de o imagine editată.

Conversația a început când cântăreața a distribuit un meme cu „Moartea” care se pregătea să îi descuie ușa, după ce le-a eliberat pe Tinashe, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Charli xcx și Zara Larsson din „Khia Asylum” (zonă în care vedetele pop sunt ținute până când obțin succesul major, inspirat de rapperița Khia din „My Neck, My Back”).

Artista nominalizată la premiile Grammy a distribuit și o notă vocală intitulată „Ziua 3051 în azilul Khia”, în care se comportă de parcă ar fi capturată fizic și se întreabă cum ar putea să evadeze.

„Am auzit că Sabrina a ieșit. Zara, Charli, au plecat. Nu s-au uitat înapoi. Iar fundul meu gras și flasc este încă aici”, a spus Rexha în clipul comic, glumind că este obligată să alerge pe banda de alergare în tocuri înalte în fiecare zi.

Ce relație are Bebe Rexha cu Taylor Swift

Bebe Rexha a răspuns apoi la postările fanilor despre locul ei în industria muzicală, înainte de a anunța că nu mai are contract cu Warner Records și că acum activează ca artist independent.

Câțiva fani i-au oferit sugestii pentru viitorul lui Rexha. Unul a venit cu ideea ca Taylor Swift să îi gestioneze cariera. „Este o idee genială”, a scris artista.

Cele două artiste au interacționat în trecut. Într-un interviu acordat revistei People în 2019, Rexha a povestit despre discuția pe care a avut-o cu Taylor Swift la MTV VMA în același an.

„A fost foarte frumos. O ascultam, dar eram puțin șocată. Mă gândeam: Wow! Taylor Swift tocmai îmi spunea că sunt grozavă. Am petrecut un moment frumos împreună. E o tipă de treabă. Nu o cunosc de mult și încă nu o cunosc prea bine, dar pare o persoană sinceră. Chiar pare”, a spus ea la momentul respectiv. 

Ultimul album al lui Rexha, Bebe, a fost lansat în 2023. Ultimul ei single, o colaborare cu Netsky intitulată „Light That Leads Me”, a fost lansat în 2025.

bebe rexha
Taylor Swift
Comentarii

