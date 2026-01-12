€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Lifestyle VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii
Data actualizării: 08:47 12 Ian 2026 | Data publicării: 08:42 12 Ian 2026

VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii
Autor: Gabriela Ungureanu

504114294_18608482663019724_4867678609250478116_n_79093900 Foto: Instagram

Selena Gomez a impresionat la ediția din acest an a Premiilor Globurile de Aur prin rochia pe care a purtat-o.

 

Covorul roșu de la ediția 2026 a Premiilor Globurile de Aur este dominat de rochii negre și de glamour-ul ”Old Hollywood”. Dar Selena Gomez le-a adus pe ambele, fiind imaginea eleganței la venirea la hotelul Beverly Hilton. Ea și-a făcut apariția într-o rochie Chanel, pentru care designerii casei franceze de modă au lucrat aproximativ 320 de ore, scrie CNN.

Rochie accesorizată cu aproximativ 200 de elemente brodate

Rochia este accesorizată cu aproape 200 de elemente brodate, fiind făcută special pentru ea. Rochia are volum și textură prin detalii din pene, șifon de mătase și organza de mătase. Rochia nu are bretele și coboară într-un ”V” la spate, lăsând la vedere tatuajul său, în formă de trandafir.

La ținută au fost adăugate bijuterii Chanel cu cercei masivi, încrustați cu diamante, dar și mai multe inele. De asemenea, Selena a purtat o pereche de pantofi negri, care s-au observat doar atunci când și-a ridicat rochia lungă până în pământ, pentru a putea merge pe covorul roșu.

VIDEO

Selena Gomez a fost nominalizată, pentru al patrulea an consecutiv la ediția 2026 a Premiilor Globurile de Aur

Selena Gomez a fost nominalizată, pentru al patrulea an consecutiv, pentru rolul din ”Only Murders in the Building”. Ea a ales și un styling inedit: coafură bob glam, ojă neagră și clasicul ruj roșu.

Producătorul muzical Benny Blanco, soțul ei, a însoțit-o pe covorul roșu. El a purtat un costum negru cu cămașa descheiată și o broșă statement.  

Selena Gomez a purtat des ținute Chanel, în special croieli rafinate: de la fusta din tweed purtată la Academy Women’s Luncheon în anul 2024, până la costumul bleumarin din două piese pe care l-a ales pentru Festivalul de Film de la Cannes, în anul 2019, notează sursa citată.

Vezi și - Globurile de Aur 2026: Lista completă a nominalizărilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

selena gomez
globurile de aur 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
Publicat acum 16 minute
Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo
Publicat acum 22 minute
VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii
Publicat acum 29 minute
Lista premiilor la Globurile de Aur 2026
Publicat acum 31 minute
Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 16 ore si 57 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close