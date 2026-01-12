VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii

Covorul roșu de la ediția 2026 a Premiilor Globurile de Aur este dominat de rochii negre și de glamour-ul ”Old Hollywood”. Dar Selena Gomez le-a adus pe ambele, fiind imaginea eleganței la venirea la hotelul Beverly Hilton. Ea și-a făcut apariția într-o rochie Chanel, pentru care designerii casei franceze de modă au lucrat aproximativ 320 de ore, scrie CNN.

Rochie accesorizată cu aproximativ 200 de elemente brodate

Rochia este accesorizată cu aproape 200 de elemente brodate, fiind făcută special pentru ea. Rochia are volum și textură prin detalii din pene, șifon de mătase și organza de mătase. Rochia nu are bretele și coboară într-un ”V” la spate, lăsând la vedere tatuajul său, în formă de trandafir.

La ținută au fost adăugate bijuterii Chanel cu cercei masivi, încrustați cu diamante, dar și mai multe inele. De asemenea, Selena a purtat o pereche de pantofi negri, care s-au observat doar atunci când și-a ridicat rochia lungă până în pământ, pentru a putea merge pe covorul roșu.

VIDEO

Selena Gomez a fost nominalizată, pentru al patrulea an consecutiv la ediția 2026 a Premiilor Globurile de Aur

Selena Gomez a fost nominalizată, pentru al patrulea an consecutiv, pentru rolul din ”Only Murders in the Building”. Ea a ales și un styling inedit: coafură bob glam, ojă neagră și clasicul ruj roșu.

Producătorul muzical Benny Blanco, soțul ei, a însoțit-o pe covorul roșu. El a purtat un costum negru cu cămașa descheiată și o broșă statement.

Selena Gomez a purtat des ținute Chanel, în special croieli rafinate: de la fusta din tweed purtată la Academy Women’s Luncheon în anul 2024, până la costumul bleumarin din două piese pe care l-a ales pentru Festivalul de Film de la Cannes, în anul 2019, notează sursa citată.

