Data actualizării: 13:10 08 Ian 2026 | Data publicării: 13:08 08 Ian 2026

Ozzy Osbourne, mesaj din lumea de dincolo. Fiul său a dezvăluit ce i-a transmis în vis
Autor: Alexandra Curtache

ozzy-osbourne FOTO: REUTERS/Hannah Mckay
 

Jack Osbourne a vorbit deschis despre pierderea tatălui său, rockstarul Ozzy, dezvăluind că acesta îi apare în vise și că are un mesaj.

Legenda Black Sabbath a murit anul trecut la vârsta de 76 de ani, „înconjurat de dragoste”, la câteva zile după ce a susținut un concert de adio.

În iulie, au declarat: „Cu o tristețe mai mare decât pot exprima cuvintele, vă anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a trecut în neființă în această dimineață. Era alături de familie și înconjurat de dragoste”.

După moartea lui Ozzy, s-a manifestat o mare afecțiune și apreciere pentru el, Birmingham aducându-i un omagiu unuia dintre cei mai faimoși fii ai săi, în timp ce familia sa îl înmormânta pe cântăreț.

De atunci, Jack a apărut în emisiunea „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!”, unde a vorbit despre impactul pierderii tatălui său, spunând că a fost un „șoc” și că, deși știau că era „bolnav de ceva vreme”, nu se așteptau „să se întâmple atât de repede”.

Mesajul lui Ozzy Osbourne

Jack Osbourne a apărut recent în emisiunea prietenului său Billy Morrison de la SiriusXM, unde a vorbit despre tatăl său care îl vizitează în vise și despre ce avea Ozzy să-i spună.

Jack a spus că tatăl său „nu suporta” oamenii care se complac în durere, dar i s-a părut „atât de amuzant” că avea vise cu Ozzy, la fel ca soția și fiicele sale, adăugând că „toți continuă să aibă vise cu el”.

În ceea ce privește ceea ce îi spunea tatăl său în vise, Jack a explicat că, atunci când Ozzy apărea, „râdea” și avea un mesaj pentru ei.

„El ne spune mereu să încetăm să mai plângem. Râde de fiecare dată. Eu, soția mea, fiicele mele, toți avem același vis. Îl vedem în continuare în visele noastre, râzând”, a povestit Jack.

Citește și: Ozzy Osbourne „i-a făcut o farsă" fiicei sale în timp ce cânta la înmormântarea sa

Morrison a spus apoi că l-a văzut pe Ozzy și în visele sale de la moartea cântărețului și că acesta era „bine” și „nu suferea”.

Mulți oameni își văd rudele decedate în vise, ceea ce, potrivit specialistului în terapie Nicole Arzt, face parte din procesul de doliu și poate fi „pozitiv și reconfortant” pentru cei care încearcă să-și gestioneze sentimentele legate de pierderea unei persoane dragi.

Ea a sugerat că cineva care își vede rudele decedate în vise ar putea „reflecta asupra relației cu acestea și asupra modului în care absența lor îi afectează acum”.

Acestea sunt adesea cunoscute sub numele de „vise de vizitare”, care sunt adesea considerate ca „permisiunea” decedaților către rude de a se vindeca după pierderea lor.

