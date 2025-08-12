Ozzy Osbourne „i-a făcut o farsă" fiicei sale în timp ce cânta la înmormântarea sa

Familia lui Ozzy Osbourne au trecut prin momente încărcate de durere și emoție la înmormântarea legendarului solist Black Sabbath. Însă, chiar și în mijlocul tristeții, Ozzy a reușit să aducă un strop de umor și magie, făcând o farsă fiicei sale, Kelly, în timp ce aceasta cânta un omagiu în memoria sa.

Ozzy Osbourne, în vârstă de 76 de ani, a murit acasă, în Buckinghamshire, după un infarct miocardic acut, conform certificatului său de deces. Diagnosticat cu boala Parkinson în 2019, Ozzy a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă și o familie unită, alături de soția sa, Sharon, și copiii Kelly, Jack, Aimee și Louis.

O procesiune funerară publică a avut loc în Birmingham, orașul său natal, unde mii de fani și prieteni au adus omagii celui supranumit „Prințul Întunericului”.



Ceremonia plină de emoție și surprize

Înainte de moarte, Ozzy își exprimase dorința ca înmormântarea sa să fie o sărbătoare, nu o adunare plină de tristețe. Acest lucru s-a văzut și la ceremonia unde prietenii și familia au alternat lacrimile cu râsetele. Robert Trujillo, basistul trupei Metallica, prezent la eveniment, a descris atmosfera ca fiind una „magică”.

Un moment care a impresionat audiența a fost discursul emoționant al lui Geezer Butler, colegul său din Black Sabbath, când soarele a ieșit parcă în mod simbolic dintre nori, iar lacrimile au curs fără oprire.



Farsa lui Ozzy pentru fiica sa: un moment de magie și râsete

Un moment aparte s-a petrecut când Kelly Osbourne a urcat la tribună pentru a cânta. Pe măsură ce ea interpreta melodia dedicată tatălui său, un vânt neașteptat a luat versurile și le-a suflat departe, spre uimirea tuturor.

Robert Trujillo a povestit pentru Trunk Nation Show că această întâmplare părea o intervenție divină, ca și cum Ozzy ar fi „făcut o farsă” fiicei sale, provocând zâmbete și emoție în același timp.

„Era ca și cum Ozzy se distra cu ea,” a spus Trujillo, surprins de momentul plin de farmec, care a adus o notă de lumină în mijlocul durerii.



O încheiere cu povești și râsete

Pe lângă momentele încărcate de tristețe, la înmormântare au fost și multe amintiri împărtășite, cu râsete și povești despre viața și cariera legendarului muzician. Atmosfera a fost una de comuniune profundă între familie, prieteni și colegi de scenă, iar participarea lui Robert Trujillo și a soției sale a întărit sentimentul de reconectare.

În ciuda pierderii dureroase, Ozzy Osbourne a reușit să își respecte dorința: să aducă bucurie și să transforme înmormântarea într-o adevărată sărbătoare a vieții sale și a muzicii pe care a iubit-o.

