A murit Răzvan Șendrea: Nu a transformat niciodată penița de jurnalist într-o „armă albă"

Răzvan Șendrea avea doar 46 de ani. A fost consilier județean în cadrul Consiliul Județean Bacău și a ocupat funcția de director al Serviciului Public de Protecție a Plantelor.

De asemenea, Răzvan Șendrea a lucrat în presă. A scris la publicațiile locale Deșteptarea, Monitorul de Bacău și Bacău Info.

„Consiliul Județean Bacău își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a lui Răzvan Șendrea, fost consilier județean și coleg în structurile publice județeane.



De-a lungul activității sale, Răzvan Șendrea s-a implicat cu responsabilitate și seriozitate în viața comunității băcăuane, contribuind la buna funcționare a administrației județene și la consolidarea dialogului public.

Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om discret, echilibrat și de bun-simț, care și-a îndeplinit datoria cu respect față de oameni și instituții, fără ostentație.



În aceste momente de durere, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Consiliul Județean Bacău.

Deputatul Lucian Bogdănel a zis despre Răzvan Șendrea:

„Am împărțit câțiva ani buni de redacție cu Razvan Sendrea, cu precădere la "Observator de Bacău", publicație la care am gestionat domeniul politic. Mereu binevoitor, Răzvan nu a transformat niciodată penița de jurnalist într-o „armă albă", păstrând un tip de echilibru care lipseşte mult spațiului public de azi. În ultimii ani, optase - discret - pentru munca în administrația publică, departe de tumultul vieții redacționale de odinioară.

Dispariția sa fulgerătoare, la doar 46 de ani, ne arată cât de fragili şi vulnerabili suntem de fapt. Condoleanțe familiei greu încercate şi Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Cristi Aioanei, prim-vicepreședinte la Asociația Națională Cultul Eroilor Filiala Col Corneliu Chirieș Bacău, a scris despre Răzvan Șendrea

„Cu ceva timp în urmă am aflat o veste care mi-a sfâșiat inima... Razvan Sendrea , prietenul meu drag, fratele meu de suflet, a plecat să întregească Ceata Îngerilor. Am petrecut nenumărate clipe împreună, am împărțit râsete, eforturi și idealuri. Am fost colegi la Monitorul de Bacău și Deșteptarea alături de oameni care ne-au modelat viețile, apoi împreună la Consiliul Județean Bacău – eu consilier al președintelui Sorin Brașoveanu, el consilier județean – am construit împreună, cu pasiune, echipa Partidului Poporului Dan Diaconescu, unde el a fost prim-vicepreședinte, eu președinte.



Nu doar colegi sau oameni politici – am fost frați de drum și de suflet. Pierderea lui este una dintre cele mai dureroase clipe pe care le-am trăit, mai ales după ce am pierdut-o pe mama mea. Dar știu că spiritul lui rămâne viu, în toate clipele în care am muncit, am râs și am crezut că putem face lumea mai dreaptă. Răzvan, știu că acum veghezi de acolo, printre îngeri, cu aceeași loialitate, aceeași forță și aceeași lumină pe care le-ai purtat mereu.



Nu te voi uita niciodată – prietenia ta, râsul tău, fiecare moment petrecut împreună rămâne în inimile noastre.

Drum lin, frate. Pacea să-ți fie veșnică”.