Italia, atac major asupra politicii climatice a UE: Guvernul Giorgiei Meloni cere suspendarea ETS

Italia anunțase deja planuri de a subvenționa companiile energetice într-un mod care ar submina ideea centrală a ETS: obligarea poluatorilor să plătească pentru emisiile lor care încălzesc planeta. Dar acum merge mai departe și cere Bruxelles-ului să suspende complet mecanismul înainte de o revizuire mai amplă a politicii la sfârșitul acestui an, scrie Politico.

„Mecanismul ETS, așa cum este conceput în prezent, nu este altceva decât o taxă, o taxă asupra companiilor mari consumatoare de energie”, a declarat reporterilor ministrul italian al industriei, Adolfo Urso, la sosirea la reuniunea de joi a miniștrilor economiei și industriei de la Bruxelles.

„Este necesar să se revizuiască substanțial... Pentru a face acest lucru în mod corespunzător, mecanismul ETS trebuie suspendat în așteptarea unei reforme”, a adăugat el.

Anunțul reprezintă un atac extraordinar asupra celei mai puternice arme a UE pentru combaterea schimbărilor climatice și sugerează că consensul care a plasat blocul printre cele mai prietenoase jurisdicții din lume față de climă se destramă.

CITEȘTE ȘI - Europa schimbă discursul despre climă cu cel despre "securitatea energetică", ca să evite reacția MAGA



Italia nu pare să fie singură în demersul său

Și alte țări au semnalat în ultimele săptămâni că doresc să sprijine prețul carbonului, dar poziția Italiei este cel mai agresiv atac de până acum din partea uneia dintre cele mai mari economii ale Europei.

La începutul acestei luni, un val de critici din partea industriei și o sugestie a cancelarului german Friedrich Merz de a slăbi ETS - care a obligat centralele electrice și fabricile să achiziționeze permise de poluare pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit din 2005 - au dus la prăbușirea prețului carbonului în UE de la 81 EUR la 72 EUR în decurs de o săptămână.

Joi, acesta a scăzut și mai mult la puțin peste 70 EUR în urma comentariilor lui Urso. Piața se confruntă cu o volatilitate enormă, deoarece țările își intensifică presiunea înainte de mult așteptata revizuire ETS din acest an.

Pe lângă solicitarea suspendării legii, Italia a anunțat, de asemenea, planuri de compensare a operatorilor de centrale electrice pe gaz pentru banii pe care îi cheltuiesc pe permisele ETS - anulând efectiv stimulentul de decarbonizare al sistemului.

„Ne confruntăm cu prăbușirea industriei chimice europene. Ne confruntăm cu o criză în industria siderurgică europeană. Abia așteptăm momentul negocierilor UE pentru a găsi soluții”, a declarat Urso joi la Bruxelles.

Potrivit Guvernului Italiei, compensarea centralelor electrice pe gaz pentru costurile emisiilor de carbon va reduce costul energiei generate de surse regenerabile, deoarece, în cadrul sistemului existent, cele mai scumpe surse de energie - în general gazele fosile - stabilesc prețul pentru întreaga piață.

Criticii spun însă că vizarea ETS va avea doar un efect marginal asupra facturilor la gospodării și că măsura ar recompensa în mod disproporționat puternicii producători de gaze din Italia.

CITEȘTE ȘI - Ursula von der Leyen i-a promis lui Zelenski că are instrumentele necesare pentru a ocoli blocajul Ungariei pentru împrumutul acordat Ucrainei

Mișcarea unilaterală a Romei

Italienii se confruntă cu a patra cea mai mare factură de energie din Europa, în parte datorită dependenței mari de centralele electrice pe gaz. Acestea reprezintă aproximativ 44% din mixul energetic al Italiei - care stabilește un preț mai mare pentru întreaga piață.

Aliații prim-ministrului italian Giorgia Meloni susțin proiectul de lege, ridiculizând ETS-ul ca fiind o taxă și insistând că acțiunea unilaterală este necesară pentru a forța mâna UE pe măsură ce revizuirea legii este în curs de desfășurare.

Mișcarea de rambursare a centralelor electrice pe gaz are scopul de a „deschide un dialog” cu Comisia Europeană și de a acționa ca un „catalizator” pentru o reformă rapidă a pieței carbonului, a declarat miercuri pentru Politico, la un eveniment de presă la Roma, Raffaele Nevi, un important parlamentar de centru-dreapta al coaliției lui Meloni și susținător proeminent al proiectului de lege.

Cu toate acestea, apărătorii pieței carbonului spun că ETS - care guvernează aproximativ jumătate din emisiile blocului comunitar - este piatra de temelie a tranziției verzi a UE și că subvenționarea costurilor carbonului, așa cum a promis Meloni, riscă să încurajeze investițiile în combustibili fosili.

„Prețurile excesive la electricitate din Italia sunt consecința directă a dependenței sale excesive de gaze pentru producerea de energie electrică - cele mai mari din UE”, a declarat Chiara di Mambro, directoarea pentru Europa la think tank-ul italian pe probleme de climă ECCO.

„Suspendarea ETS, așa cum este propusă astăzi, sau subvenționarea gazelor, așa cum este prevăzută în recentul decret guvernamental privind energia, ar îndrepta Italia în direcția opusă: slăbirea semnalului de preț, creșterea incertitudinii pieței și, în cele din urmă, întârzierea tranziției de la combustibilii fosili scumpi”, a adăugat ea.