€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Dacă pică netul, rămânem fără muzică în România? Care e diferența dintre Cher și Lolita / video
Data publicării: 21:00 25 Feb 2026

EXCLUSIV Dacă pică netul, rămânem fără muzică în România? Care e diferența dintre Cher și Lolita / video
Autor: Elena Aurel

lolita cercel Captură YouTube - Lolita Cercel - artist AI

Tot mai multe producții muzicale depind de tehnologie, iar o eventuală întrerupere a internetului sau a curentului electric ridică întrebarea dacă industria ar mai putea funcționa la fel.

Dependența tot mai mare de tehnologie ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea prestațiilor artistice. Astăzi, tot mai mulți artiști se bazează pe tehnologie pentru a suna bine pe scenă și chiar au apărut voci care spun că, fără curent electric, România ar rămâne fără muzică.

Invitat la DC News, Bogdan Ficeac, scenarist, scriitor și jurnalist român, a vorbit despre acest subiect și a explicat că au existat multe situații în care concertele au fost anulate din cauza faptului că vedetele „și-au uitat vocea acasă”.

„Am avut un interviu cu Jolt Kerestely, compozitorul cântecului „Copacul”, celebrul cântec pe care îl ascultă și noile generații. El pregătea tinerele talente și a spus: „Se ajută cu egalizatorul grafic, cu mixerul. Dacă ar pica rețeaua electrică, rămânem fără muzică în România”, a spus Val Vâlcu.

„Nu avem atâtea vedete cu vocea pe calculator? Am avut cazuri chiar foarte cunoscute, vedete care și-au anulat concertele pentru că și-au uitat negativul, și-au uitat vocea la București: „Cum mai facem concertul? Dacă nu pun acolo să cânte și eu să mimez, eu nu pot să cânt”.

Mai făceau așa pe la televizor, la niște emisiuni, în care mai păcăleau câte o vedetă: „Hai vino că nu te punem să cânți”. Acolo o puneau să cânte și, săraca de ea, cânta audiența mai bine decât ea, că nu avea niciun fel de voce. Ea să fie prezentă, să mimeze și, în rest, cântecul se făcea pe calculator”, a spus Bogdan Ficeac.

VEZI ȘI: Pericolul adus de evoluția fulminantă a AI-ului. Ce faci când apare „persoana respectivă, cu vocea ei, vorbind extrem de natural”? Bogdan Ficeac: Asta sfătuim de foarte mult timp VIDEO

Care e diferența dintre Cher și Lolita

„Cher a fost prima care a folosit un sunet artificial. Dacă e integral artificial, cum e în cazul Lolita, e o diferență, etic vorbind, între Cher, care folosea voce parțial artificială, și Lolita, care e integral artificială?”, a întrebat Val Vâlcu.

„O problemă de etică apare întotdeauna când e ceva interzis și tu minți sau ascunzi. La ea era o nouă formă: „E cântecul meu, e făcut așa”. A recunoscut...

Aaa... Că acum apar o mulțime de lucruri artificiale... Și Elon Musk a spus la un moment dat: „Hai să facem o pauză de șase luni, să vorbim între noi, să punem niște reguli că vine inteligența artificială peste noi”. Noi vorbim de muzică, dar vine inteligența artificială în învățământ, în justiție, în medicină și ne întrebăm ce vom mai face cu oamenii?”, a spus Bogdan Ficeac la DC News. 

VEZI ȘI: De ce a rupt Lolita Cercel toate topurile. ”Deja o recunoști, are acea tonalitate stranie. Și funcționează” VIDEO

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lolita cercel
bogdan ficeac
industrie muzicala
inteligenta artificiala
tehnologie
pana de curent
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia
Publicat acum 13 minute
Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune
Publicat acum 32 minute
Elveția, țară neutră, se aliniază UE în ceea ce privește importul de GNL rusesc
Publicat acum 37 minute
Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari din coaliție. Despre ce au discutat
Publicat acum 43 minute
Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 32 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close