Dependența tot mai mare de tehnologie ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea prestațiilor artistice. Astăzi, tot mai mulți artiști se bazează pe tehnologie pentru a suna bine pe scenă și chiar au apărut voci care spun că, fără curent electric, România ar rămâne fără muzică.

Invitat la DC News, Bogdan Ficeac, scenarist, scriitor și jurnalist român, a vorbit despre acest subiect și a explicat că au existat multe situații în care concertele au fost anulate din cauza faptului că vedetele „și-au uitat vocea acasă”.

„Am avut un interviu cu Jolt Kerestely, compozitorul cântecului „Copacul”, celebrul cântec pe care îl ascultă și noile generații. El pregătea tinerele talente și a spus: „Se ajută cu egalizatorul grafic, cu mixerul. Dacă ar pica rețeaua electrică, rămânem fără muzică în România”, a spus Val Vâlcu.

„Nu avem atâtea vedete cu vocea pe calculator? Am avut cazuri chiar foarte cunoscute, vedete care și-au anulat concertele pentru că și-au uitat negativul, și-au uitat vocea la București: „Cum mai facem concertul? Dacă nu pun acolo să cânte și eu să mimez, eu nu pot să cânt”.

Mai făceau așa pe la televizor, la niște emisiuni, în care mai păcăleau câte o vedetă: „Hai vino că nu te punem să cânți”. Acolo o puneau să cânte și, săraca de ea, cânta audiența mai bine decât ea, că nu avea niciun fel de voce. Ea să fie prezentă, să mimeze și, în rest, cântecul se făcea pe calculator”, a spus Bogdan Ficeac.

VEZI ȘI: Pericolul adus de evoluția fulminantă a AI-ului. Ce faci când apare „persoana respectivă, cu vocea ei, vorbind extrem de natural”? Bogdan Ficeac: Asta sfătuim de foarte mult timp VIDEO

Care e diferența dintre Cher și Lolita

„Cher a fost prima care a folosit un sunet artificial. Dacă e integral artificial, cum e în cazul Lolita, e o diferență, etic vorbind, între Cher, care folosea voce parțial artificială, și Lolita, care e integral artificială?”, a întrebat Val Vâlcu.

„O problemă de etică apare întotdeauna când e ceva interzis și tu minți sau ascunzi. La ea era o nouă formă: „E cântecul meu, e făcut așa”. A recunoscut...

Aaa... Că acum apar o mulțime de lucruri artificiale... Și Elon Musk a spus la un moment dat: „Hai să facem o pauză de șase luni, să vorbim între noi, să punem niște reguli că vine inteligența artificială peste noi”. Noi vorbim de muzică, dar vine inteligența artificială în învățământ, în justiție, în medicină și ne întrebăm ce vom mai face cu oamenii?”, a spus Bogdan Ficeac la DC News.

VEZI ȘI: De ce a rupt Lolita Cercel toate topurile. ”Deja o recunoști, are acea tonalitate stranie. Și funcționează” VIDEO

Video: