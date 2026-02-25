Surpriză pe scena Teatrului Național din Iași. Regizorul Toma Enache, schimbare de ultim moment

S-a întâmplat la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, după ce actorul Valentin Teodosiu s-a confruntat cu probleme de sănătate.



Toma Enache a anunțat că a fost nevoit să intre în distribuție în mod neașteptat. Și uite așa a trăit spectacolul nu doar din postura de regizor, ci și din cea de actor. Reprezentația s-a jucat cu sala arhiplină, iar publicul a răsplătit prestația cu aplauze prelungite.



Momentul a avut și o încărcătură simbolică, piesa lui Ion Luca Caragiale a revenit pe scena ieșeană la 142 de ani de la premieră. „Un arc peste timp”, a descris Toma Enache experiența.

Spectacolul „O scrisoare pierdută” își continuă turneul în țară, iar organizatorii îi invită pe spectatori să consulte programul reprezentațiilor pe platforma Ticketstore.ro.

Reprezentațiile de până acum s-au desfășurat cu săli pline în mai multe orașe.

„O scrisoare pierdută, la Iași! Conu’ Zaharia Trahanache vă mulțumește! Destinul a făcut ca, din cauza unor probleme de sănătate ale actorului Valentin Teodosiu, să fiu nevoit să intru în rolul lui Zaharia Trahanache, în O scrisoare pierdută. Am trăit bucuria acestui spectacol nu doar ca regizor, ci și ca actor, alaturi de distributia extraordinară a acestui spectacol. Sala arhiplină, respirația comună a publicului, iar aplauzele care nu mai conteneau la final au făcut din această seară una memorabilă.



Emoția și umorul autentic al lui Ion Luca Caragiale s-au întors pe scena Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, exact acolo unde piesa avea premiera acum 142 de ani. Un arc peste timp. O scrisoare pierdută își continua turneul in intreaga tară! Vezi pe Ticketstore.ro cand se pierde scrisoarea in orașul tău! Multumim publicului pentru toate sălile arhipline de pâna acum!”, a scris regizorul Toma Enache.

VEZI ȘI: Războiul sexelor. Aveți chef de o comedie bună? Atunci aveți ce face pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii!