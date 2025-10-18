Ce ascunde Siciliana? Misterul unei comedii care a atins o cifră record: Mă întreb surprins, derutat, uimit, care e secretul piesei?

Piesa de teatru Siciliana a fost scrisă de Aurel Baranga în 1960, ca o farsă lirică în trei acte. Și citez:



„Mă întreb și acum, surprins, derutat, uimit, care este secretul piesei Siciliana, piesa mea cea mai des reprezentată, primită pretutindeni cu același entuziasm consecvent. La Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București, ciclul de spectacole a atins o cifră record, peste 500 de reprezentații. Farsa mea lirică a cunoscut o primire pe care cronicile de specialitate o consemnează la capitolul Succesul stagiunii. Și atunci, din nou întrebarea: care este misterul acestei comedii și taina longevității sale?”, nota dramaturgul Aurel Baranga în anul 1972.

Și acum, în 2025, sunteți invitați să aflați răspunsul la această întrebare. Care este misterul acestei comedii și taina longevității sale?

Răspunsul l-a dat creatorul actualei producții Siciliana de la Teatrul Dramaturgilor Români, regizorul Toma Enache.

Regizorul Toma Enache

De ce piesa are atât de mare succes și rezistă timpului?

„Este una dintre puținele piese scrise în comunism care pot fi jucate și după căderea lui, și care au în continuare haz. Când mă gândesc ce formulă a găsit Baranga în perioada comunistă să spună ‘Domnule, că tovarășe nu pot să-ți spun’, adică să inverseze, să poată folosi cuvântul domnule și să aibă sens și atunci, și acum, are haz la fel. Practic, s-a inversat perioada comunistă cu perioada în care trăim acum, o înaintare spre capitalism. Și hazul lui Baranga a rămas același. Sunt foarte bucuros și onorat să fac această piesă cu mulți tineri, care nu au apucat acea perioadă, care nu știu exact despre ce a fost, dar care gustă farmecul acestei povești, alături de doi actori extraordinari, Adrian Păduraru și Corina Danilă, pe care îi prețuiesc enorm. La casting s-au înscris 250 de tineri, am chemat 70 la probe, am selectat 10 pentru faza finală, iar în distribuția finală au rămas 7. Chiar și așa, e o dublă distribuție: 4 fete și 3 băieți”, spunea Toma Enache la TVR.

Corina Dănilă

Siciliana este o comedie extraordinară care trece timpurile. Baranga a surprins, cumva, o poezie a comunismului, partea aceea care astăzi ne lipsește. Este o poveste de iubire general valabilă, în orice epocă.

Suntem niște ființe pe o tablă de șah a vieții, în care se fac mutări, încercări, în care ne ciocnim, pierdem ceva, ne repliem, până ajungem să dăm mat sau să fim pat. N-ai câștigat, n-ai pierdut, asta e viața, spunea Toma Enache.

Adrian Păduraru

Aurel Baranga:



„Nu mi-am propus, atunci când am scris Siciliana, doar să înveselesc o sală de spectacol, deși un asemenea țel nu trebuie disprețuit”.

Întrebat cum crede că va fi primit spectacolul de publicul de azi, Toma Enache spunea:



„Va fi și înveselit, dar și cuprins de nostalgie. Cei tineri vor descoperi un parfum de epocă, iar cei mai în vârstă își vor aminti vremuri trecute. Baranga are un rafinament aparte în a arăta relațiile interumane, oscilând între mărunt și extraordinar, între derizoriu și sublim”.

Siciliana merită să facă lumea să zâmbească din nou, să se întrebe din nou, să-și dea seama cât de efemeră e viața, pe tabla de șah a existenței.

Siciliana este o piesă scrisă în perioada comunistă, jucată foarte modern în zilele noastre

Sub regia lui Toma Enache, comedia surprinde cu măiestrie stratagema amuzantă și plină de încurcături orchestrată de Fifi și Bebe, doi tineri proaspăt absolvenți care încearcă să păcălească sistemul printr-o căsătorie de conveniență. Însă, pe tabla de șah a vieții, fiecare mutare aduce surprize care vor stârni hohote de râs și momente de reflecție.

Cu o distribuție de excepție, formată din Corina Dănilă, Adrian Păduraru, Vlad Vîlciu, Ana Vîlcu / Iulia Bibu, Georgiana Ionescu / Teodora Daiana Păcurar, Dani Ionescu și Emanuel Varga, „SICILIANA” promite să ne poarte în atmosfera plină de farmec a vechiului București, unde dragostea, prietenia și jocurile sorții se împletesc într-o poveste captivantă.

Bebe Valsamache, tânărul absolvent, „tânărul intelectual” repartizat la țară, tragedia intelectualilor tineri din perioada comunistă, este interpretat, în Siciliana lui Baranga, de Vlad Vîlciu, un actor foarte tânăr, care a gustat și din teatru, și din film, și din televiziune și care iată a ajuns acum la Teatrul Dramaturgilor Români.

Cum și l-a apropiat Vlad Vîlciu pe Bebe Valsamache?

„Mi l-am apropiat treptat, cum se face la teatru de obicei: Am luat-o înapoi, tot timpul înapoi, și am încercat să adun cât mai multe informații din povești, din filmulețe, din mărturii. Am încercat să „trag de limbă” oameni care au trăit din plin perioada aceea și am construit pas cu pas personajul, adăugând și din atmosfera de atunci, și din prezent; un fel de mix. Nu mi-a fost foarte greu, sincer. Am lucrat destul de mult și în facultate, și în teatru; de exemplu, mult Caragiale, și acolo e un limbaj aparte, specific, care nu se schimbă. Îmi place această precizie. Am întâlnit termeni pe care i-am descoperit sau redescoperit și mi s-au părut foarte interesanți; i-am adus aproape de mine.

Pentru mine, teatrul, în fiecare zi a vieții mele, e o bucurie. Orice întâlnire cu teatru, cu texte noi, cu colegi vechi sau noi, e o bucurie pentru care sunt recunoscător. Colegii mei, cei mai mulți mai tineri decât mine, sunt: Iulia Maria Bibu și Ana Maria Vâlcu, care interpretează pe Fifi (partenerele mele directe); Georgiana Ionescu și Teodora Diana Păcurar, care, pe rând, interpretează pe Muki; Emanuel Varga, șahistul nostru venit de la Cluj care îl interpretează pe Tiberiu Cezar Sicoșan; și bunul meu prieten Niki Nicolae, personaj jucat cu mare măiestrie și cu bucurie de Dani Ionescu”, a spus Vlad Vîlciu la TVR.

Aceștia sunt tinerii pe care îi puteți descoperi în distribuția spectacolului Siciliana la Teatrul Dramaturgilor Români, alături de ceilalți doi actori binecunoscuți Corina Dănilă și Adrian Păduraru.

Ana Maria Vâlcu

Merită să vii pentru umorul fin și autoironia care transformă râsul într-o armă împotriva imposturii și golului moral, pentru povestea ce trece dincolo de timp, unde iubirea, alegerile și „tabla de șah” a vieții se joacă cu grație, pentru montarea cinematică ce aduce o coregrafie de idei, un ritm modern și o scenografie inteligentă, dar mai ales pentru distribuția cu suflet, tineri care strălucesc alături de vedetele pe care le iubești.

Dani Ionescu

Iată și alte fotografii din spectacolul Siciliana: