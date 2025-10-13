”Spectrele trecutului”-programul teatral al Sezonului Cultural România–Polonia începe în 14 octombrie

Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Varșovia, Ministerul Culturii din România și Centrul de Documentare a Creației lui Tadeusz Kantor „Cricoteka” de la Cracovia organizează, în perioada 14-25 octombrie 2025, ediția românească a Festivalului „Playing with Kantor” („Jocul cu Kantor”), cel mai amplu program de arte performative al Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025.

Proiecte în comun, fundamentul unor relații autentice

Colaborarea cu Centrul de Documentare a Creației lui Tadeusz Kantor „Cricoteka” de la Cracovia se înscrie în dialogul amplu derulat pe perioada Sezonului Cultural bilateral România–Polonia / Polonia–România 2024-2025 în jurul moștenirii artistice a lui Tadeusz Kantor: expoziția „Tadeusz Kantor – artist oriunde și oricând” la MNAR și expoziția „Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale lui Kantor”, organizată de Cricoteka la Muzeul Național Brukenthal și itinerată la MNAC.

Formatul acestui program este relevant pentru mai multe dimesiuni ale primului sezon româno-polonez, în care s-a născut o nouă comunitate culturală, multidisciplinară și solidară, cu un limbaj artistic comun. Colaborările din sfera artelor performative au excelat pe durata întregului sezon bilateral, înglobând contextul istoric și social ca sursă de inspirație pentru prezentul cultural. Îmi doresc ca impactul la presă și la publicul din Cracovia și Kielce să fie cel puțin la nivelul ecourilor evenimentelor de teatru și dans din calendarul Sezonului, desfășurate la Varșovia și București, Poznań, Toruń și Sibiu, Gdańsk și Craiova.” a declarat Liviu Jicman, președintele ICR.



Traumele istoriei prin prisma a cinci spectacole românești la Cracovia și Kielce

Conceptul programului, intitulat „Spectrele trecutului”, este semnat de curatoarea și criticul de teatru Cristina Modreanu și explorează terenul comun de expresie al artiștilor est-europeni care, confruntați cu memoria traumatică și opresiunea dictaturilor, experimentează în toate domeniile artelor spectacolului, creând un limbaj comun al rezistenței și recreării.

Nucleul programului românesc include cinci spectacole și ilustrează viziunea unor regizori din generații diferite: „Mary Stuart”, producția Naționalului bucureștean regizată de Andrei Șerban; spectacolul-concert al Naționalului clujean „Cântece de speriat frica”, în regia Adei Milea, după idei din texte de Herta Müller; spectacolul audio-video „Millennial Echoes” al colectivului Mad Hatterpillars, fondat de Diana Rotaru și Irinel Anghel; spectacolul coregrafic al Teatrelli/CREART „DUAL, un performance despre prietenie” după un concept de Leta Popescu, Bogdan Spătaru și Florin Fieroiu, precum și un performance creat special de Andrea Gavriliu pentru festival – „Diamond-like Lucidity”, care evocă colaborarea coregrafei cu regizorul Mihai Măniuțiu.

„Playing with Kantor” debutează la 14 octombrie cu conferința „Spectrele multiplicate ale lui Kantor. Influențe, metode, interpretări” la Catedra de Teatru și Dramaturgie a Universității Jagiellone din Cracovia. Vor susține prelegeri Anca Măniuțiu, Eugen Wohl, Ionuț Sociu, Lia Perjovschi, Katarzyna Fazan și Anna Róża Burzyńska.

Seria de reprezentații debutează în 15 octombrie cu spectacolul „Mary Stuart”, care este inclus în programul Festivalului Internațional de Teatru de la Kielce, într-o colaborare în premieră cu „Cricoteka”. Urmează, în 16 octombrie, „Cântece de speriat frica”, un spectacol-concert conceput de Ada Milea și inspirat din scrierile laureatei a Premiului Nobel, Herta Müller, o meditație puternică asupra universalității fricii și a potențialului vindecător al speranței.

„Millennial Echoes”, reprezentația colectivului Mad Hatterpillars din 19 octombrie, combină elemente de teatru, performance, muzică contemporană și instalații sonore – infuzate cu o doză serioasă de absurd – pentru a oferi o privire asupra modului în care generația actuală de artiști concepe arta avangardistă.

Ultimele două reprezentații vor avea loc pe 23 și 25 octombrie – „DUAL, un performance despre prietenie”, spectacol antrenant non-verbal coregrafiat, imaginat de Leta Popescu, Bogdan Spătaru și Florin Fieroiu, care evidențiază tensiunile, emoțiile și frica de sub aparența prieteniei și încrederii, respectiv „Diamond-like Lucidity”, un performance în care Andrea Gavriliu intră în dialog cu opera regizorului Mihai Mănuțiu. După fiecare reprezentație, publicul este invitat la un dialog cu creatorii spectacolelor.



Expoziții: Purcărete, Kantor, Ionescu



Programul este completat de expoziția „Silviu Purcărete – Repere ale teatrului românesc”, prezentată la Cricoteka și curatoriată de Adriana Moca (14 octombrie – 25 noiembrie) și de proiecția spectacolului „O furtună” regizat de Silviu Purcărete la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova.

Expoziția „Piei de rinocer”, creată de Aldona Mikulska și Andrea Nikolov, va putea fi vizitată la Muzeul Interactiv și Centrul de Educație Teatrală din Cracovia în perioada 10-26 octombrie. Aceasta este dedicată cunoscutei piese de Eugen Ionescu și montării din 1961 de la Stary Teatr din Cracovia – cu scenografia și costumele create de Tadeusz Kantor. Expoziția își propune să ilustreaze fascinația lui Kantor pentru teatrul absurdului și evoluția motivului rinocerului în opera artistului.



Amplu program de mediere culturală



Festivalul „Gra z Kantorem” include un program de evenimente complementare:

Joi, 16 octombrie, tur ghidat în limba română al expoziției „Clasa (ne)moartă”, prezentat de Eugen Wohl, la Cricoteka;

Sâmbătă, 18 octombrie, concertul trupei Buturuga la Librăria Lokator din Cracovia. „Buturuga” este proiectul muzical al profesoarelor și traducătoarelor Olga Bartosiewicz-Nikolaev și Karolina Czerska, pornind de la poezia lui Baudelaire, în principal în traduceri românești.

Sâmbătă, 25 octombrie, conferință performativă susținută de artistul româno-polonez Bogdan Achimescu despre demonstrațiile pro-democratice din 1990 de la București, care au coincis cu premiera „Trilogiei antice” a lui Andrei Șerban.

Programul educativ al festivalului cuprinde și ateliere pentru copii și adulți, susținute de specialiștii Cricoteka.

Seria de evenimente românești de la Cracovia vine să consolideze relațiile stabilite în timpul Sezonului, subliniind, astfel, filosofia pe care este construit acest Sezon bilateral: colaborarea strânsă între artiști, instituții și organizații care să dea roade pe termen lung, după încheierea celor 18 luni de evenimente.

Evenimentele fac parte din programul Sezonului Cultural România–Polonia 2024-2025.