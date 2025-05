Golde Danit Berkovitz, nepoata lui Herman Berkowitz, medicul premierului Netanyahu, a adus „Mireasa de aur” pe scena Teatrului Evreiesc din București

„Mireasa de Aur” a fost interpretată excepțional de soprana Golde Danit Berkovitz, care este chiar nepoata medicului personal al premierului din Israel Benjamin Netanyahu, respectiv dr. Herman Berkovitz. Prezent în sala de teatru a fost și Excelenţa Sa, Ambasadorul Statului Israel în România, Dr. Lior Ben Dor care a transmis și câteva cuvinte în limba română.

„Sunt emoționat să mă aflu aici în această seară alături de dumneavoastră, la Teatrul Evreiesc de Stat. Acum câteva zile am fost aici la spectacolul Cântarea Cântărilor, iar astăzi (n.r sâmbătă, 24 mai) la spectacolul Mireasa de Aur. Această seară mă emoționează foarte mult din mai multe motive. În primul rând, pentru că iubim cultura și teatrul, pentru că înțelegem importanța păstrării tradiției și moștenirii noastre, pentru că sunt alături de noi actori și artiști de la teatrul idiș din Israel și pentru că această seară ne amintește de bunicul meu care s-a născut în România și după ce a emigrat în Israel obișnuia să meargă la spectacole în limba idiș și mi-a transmis și mie dragostea pentru teatru. Această seară reflectă relațiile excelente și profunde dintre România și Israel care nu se reflectă nu doar în domenii politice și diplomatice, ci și în legăturile culturale”, a transmis Excelenţa Sa.

O poveste despre rădăcini și familie

Premiera operetei a avut loc în cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST. Spectacolul a avut loc în limba idiș, însă spectatorii au beneficiat de traducere atât în limba română, cât și în limba engleză.

Povestea, adaptată de trupa Teatrului Yiddishpiel din Israel, spune parcursul unei tinere evreice dintr-un shtetl din Rusia, care pornește într-o călătorie în căutarea mamei pierdute, a iubirii și a moștenirii lăsate de tatăl său emigrat în America. Pe scurt, ideea centrală a operetei a fost legată de identitate, de rădăcini, dar și de cultura evreiască.

Din distribuție au făcut parte, de asemenea, actorii Khane-Noy Shiloh, Toybe-Karin Faingold, Kalmen-Veronika Kurmanov, Sheina-Rachel Barkan, Misha-Sergey Bartenyev Pinchas-Dmitrii Negrimovskii și Motke-Asaf Arzi.

Acțiunea piesei are loc într-un sat evreiesc din Rusia (shtetl), unde frumoasa Goldele, interpretată la superlativ de soprana cu origini românești, abandonată în copilărie, află că a moștenit o avere de la tatăl ei, care plecase în America la scurt timp după nașterea ei. Ea plănuiește să pornească într-o călătorie în jurul lumii pentru a revendica averea tatălui și pentru a-și întâlni mama biologică, cu posibilitatea de a-și găsi și dragostea pe parcurs. Dintr-odată, este curtată de toți tinerii din sat, inclusiv de chipeșul student la universitate, Misha, de care este îndrăgostită. Însă Goldele anunță că se va căsători cu acela care îi va găsi mama pierdută.

Al doilea act o aduce pe Goldele, alături de câțiva prieteni, peste ocean, în căutarea drumului de la sărăcie la bogăție și a visului american. Ei se adaptează la agitația și ritmul intens al orașului New York.

Piesa se încheie cu căsătoria dintre Goldele și tânărul pretendent la inima sa, Misha.

„E o onoare pentru noi”

Pentru prestația impecabilă a actorilor de pe scenă, publicul i-a răsplătit cu ropote de aplauze și cu ovații de laudă.

„Mi-a plăcut mult această operetă amuzantă, care clar a descrețit multe frunți în această seară, mai ales dat fiind și vremea de afară. Actorii sunt de excepție, clar. Ne bucurăm că am avut onoarea de a ne arăta această reprezentație”, ne-a spus una dintre spectatoare.

Producător:

Yiddishpiel Theatre in cooperation with the Jerusalem Lyric Opera

Autor

Joseph Rumshinsky

Regia și scenografia

Joseph Rumshinsky

Adaptare / Dramatizare

Rachel Barkan & Dr. Sofia Mazar

Coregrafia

Tehila Cikk

Aranjament muzical

Dr. Sofia Mazar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News