EXCLUSIV  Cât câștigă un actor din teatrul independent. Radu Popescu: Nu poți supraviețui! Toate se întrețin exclusiv din bilete

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Cultura
actor teatru independent - Foto: Freepik
actor teatru independent - Foto: Freepik

Magia teatrelor independente cucerește publicul, dar prețul plătit în culise este uriaș. Actorii, nevoiți să joace peste 20 de spectacole pe lună ca să supraviețuiască.

Teatrele independente câștigă tot mai mult teren în fața publicului, chiar dacă supraviețuirea lor depinde exclusiv de biletele vândute.

Atmosfera intimă, energia diferită și apropierea de actori atrag spectatori care descoperă spectacole imposibil de regăsit în sălile marilor teatre de stat.

Totuși, în spatele acestei efervescențe culturale se ascunde o realitate dură: costuri mari, venituri limitate și actori nevoiți să joace chiar și 20 de spectacole pe lună pentru a rezista.

Despre toate acestea a vorbit regizorul Radu Popescu, invitat la DC News și DC News TV.

"E un număr din ce în ce mai mare de spectatori care "se riscă" să ajungă în spațiile independente și au văzut că, uneori, acolo pot vedea lucruri pe care nu le pot vedea într-un teatru de stat. Sunt spații mai mici, apropierea de actori e mai mare, e un alt tip de energie de foarte multe ori.

În general, în teatrele independente nu e un preț exagerat la bilete. E chiar mai mic decât la teatrele de stat, ceea ce poate să însemne un paradox, pentru că spațiile independente, cu excepția proiectelor finanțate, ele se întrețin în totalitate din vânzarea de bilete. 

Din acel număr de bilete pe care-l vinzi, din banii pe care-i încasezi, acoperi și chirie și personalul tehnic și trebuie să plătești și actorii. E extrem de greu, mai ales pe termen lung. Nu poți supraviețui ca actor decât dacă ai 20 de spectacole pe lună poate", a declarat Radu Popescu în emisiunea DC News și DC News TV.

Vezi declarația aici - minutul 28:00

Youtube video image

