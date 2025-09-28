Actrița Olga Delia Mateescu: Pe mine nu m-a marcat niciun personaj, eu le-am marcat pe ele

Actrița Olga Delia Mateescu a vorbit despre vocile care o definesc și despre locul pe care teatrul îl ocupă în viața sa, în podcastul Avangarda.

Întrebată care dintre vocile care o definesc sunt cele mai puternice — cele din teatru, film sau interviuri — Mateescu a răspuns fără ezitare: „Povestea mea este ceea ce doresc să fie public. Personalitatea mea este aceea de pe scenă. Deci socot că, din punct de vedere actorie, acolo am avut mult de spus. Mai puțin în filme, deși am și destule filme”.

Chiar dacă a jucat în zeci de filme și spectacole de televiziune, actrița recunoaște că adevărata sa expresie a fost pe scenă: „Da, dar nu am fost atât de personală și implicată așa cum am fost în teatru”.

Actrița a explicat cum teatrul a fost alegerea naturală a carierei sale încă din facultate și cum experiența din televiziune, deși valoroasă, nu a înlocuit scena: „Da, din teatru așa m-am construit, dacă am stat și mă gândesc sincer. Așa mă vedeam, actriță pe scândură. Nu pot să spun că nu-mi place filmul. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la televiziune. Foarte multe piese care erau gândite ca teatru TV, care erau decupate ca atare, exista pe vremea aceea…".

"Făcute special pentru televiziunea publică, Televiziunea Română", a subliniat Ionuț Vulpescu.

"Exact, nu preluări. Spectacole gândite special. Uneori aveau și filmări exterioare, interioare. Era o echipă foarte dedicată și la montaj, dar și între operatori. Și am lucrat cu cea mai mare plăcere acolo. Acolo cred că am pe puțin 22 de spectacole, care toate mi-au plăcut”, a spus actrița.

Cât despre rolurile care i-au rămas în suflet și pe care le consideră importante, Olga Delia Mateescu subliniază că nu personajele au avut puterea de a o transforma, ci ea pe ele: „Pe mine nu m-a marcat niciun personaj. Cred că eu le-am marcat pe ele”.

"Spectacolul fenomen" pe care actrița l-a jucat 12 ani

Printre rolurile preferate se numără domnișoara Nastasia, dar și spectacole cu impact major, precum „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, pe care l-a jucat timp de 12 ani.

„Țin foarte mult la domnișoara Nastasia. Mi-am dorit și am avut o colaborare extraordinară cu doamna Sorana Coroamă și cu cei cu distribuția de acolo. Și foarte multe din alte spectacole. O să ziceți de ‘Zbor deasupra unui cuib de cuci’. Da, a fost un spectacol fenomen pentru că l-am jucat cam 12 ani”, a mai spus ea.