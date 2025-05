Visul unei nopți de vară, O noapte furtunoasă și Take, Ianke și Cadâr, în iunie pe scenele din România

„Visul unei nopți de vară”

9 iunie, ora 19:00 – Bacău, Teatrul de Vară „Radu Beligan”

O viziune proaspătă asupra uneia dintre capodoperele lui William Shakespeare. Această nouă montare a celebrei comedii shakespeariene păstrează textul original, dar reușește, prin interpretarea strălucită a actorilor, să o ancoreze ferm în contemporaneitate. Cu o distribuție extraordinară, spectacolul subliniază atemporalitatea operei marelui William Shakespeare, demonstrând că temele și personajele sale rămân la fel de relevante și captivante și în zilele noastre. Publicul va fi plăcut surprins să redescopere marea dramaturgie universală într-o formă nouă și revigorantă, care dovedește că Shakespeare este, fără îndoială, contemporanul nostru. Distribuția: Aurelian Temisan, Monica Davidescu, Ovidiu Cuncea, Cosmin Vijeu, Silviu Biriș, Vitalie Bichir, Dani Ionescu, Radu Bănică JR., Alexandra Salceanu, Monica Odagiu, Letiția Vlădescu, Georgiana Titoiu, Ionuț Paraschiv, Silviu Mircescu, Kostas Mincu, Cosmin Vijeu.

„O noapte furtunoasă”

9 iunie, ora 20:00 – București, TNB - Sala „Ion Caramitru”

10 iunie, ora 19:00 – Drobeta - Turnu Severin, Palatul Culturii „Teodor Costescu”

Într-o noapte plină de tensiune, Ghiță, proprietarul unei croitorii, încearcă să descifreze dedesubturile relației dintre soția sa, Veta, și Chiriac, ordonanța sa. În scenă apar și Rică Venturiano, un tânăr îndrăgostit până peste cap, și Zița, sora Vetei, ambele aducând situații comice de neuitat. Prin replicile sale savuroase și personajele pitorești, „O noapte furtunoasă” rămâne o satiră actuală despre aparențe și ipocrizie, ce garantează o seară plină de râsete și bună dispoziție.

„Take, Ianke și Cadâr”

9 iunie, ora 20:00 – București, TNB Sala Studio

Horațiu Mălăele readuce la viață una dintre cele mai îndrăgite comedii românești: Take, Ianke și Cadâr. Scrisă în 1932 de Victor Ion Popa, piesa urmărește cu umor fin și emoție sinceră povestea a trei negustori – un român, un evreu și un turc – care, deși veniți din lumi diferite, sunt legați prin prietenie, respect și mici rivalități amicale. Horațiu Mălăele îl întruchipează pe înțeleptul Ianke, alături de Răzvan Vasilescu în rolul pitorescului Cadâr și Mihai Constantin ca bonomul Take. Un spectacol care aduce publicului o lecție subtilă despre toleranță, identitate și puterea legăturilor umane. Cu o scenografie semnată de Maria Miu și o montare atentă la detalii, Take, Ianke și Cadâr este mai actual ca oricând, un omagiu adus bunei înțelegeri între oameni, dincolo de etnie sau religie.

