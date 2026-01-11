€ 5.0887
DCNews Stiri Aterizări - decolări Otopeni. Anunț de ultimă oră/ Ce se întâmplă acum pe aeroport
Data actualizării: 10:40 11 Ian 2026 | Data publicării: 10:39 11 Ian 2026

Aterizări - decolări Otopeni. Anunț de ultimă oră/ Ce se întâmplă acum pe aeroport
Autor: Alexandra Firescu

aeroport- pixabay Foto: Pixabay / aeroport

În București, a nins în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ultimele informații de pe Aeroportul Otopeni vin în acest context.

 

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). 

Siguranță pe Otopeni: nicio cursă anulată de zăpadă

”Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la Bucureşti. Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor”, au transmis reprezentanţii CNAB.

Potrivit sursei citate, pistele, platformele şi căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene. De asemenea, se intervine constant cu utilajele proprii pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiţii optime de operare. 

CNAB precizează că informaţiile în timp real despre situaţia zborurilor pot fi găsite pe pagina de web www.bucharestairports.ro.

Municipiul Bucureşti se află sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă, în intervalul 11 ianuarie, ora 1:30 - 13 ianuarie, ora 10:00. 

Citește și: Vremea în București. Meteorologii au actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aeroportul otopeni
decolari otopeni
aterizari otopeni
