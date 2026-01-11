Vremea în București. Meteorologii au actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru București.

În noaptea ce a trecut, meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru București, astfel că-n intervalul 01.30 - 08.00, aceștia au anunțat: ”La ora 01:30 grosimea stratului de zăpadă depus este în medie de 3...4 cm. Ninsoarea va continua și în orele următoare și se apreciază că se vor mai depune în general 4 cm. La sfârșitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 7...9 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă de - 5...-4 grade”.

Vremea devine deosebit de rece

Începând de astăzi, de la ora 08:00, vreme de 24 de ore, până luni, la aceeași oră, ”vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, și în special pe parcursul zilei va continua să ningă, dar slab cantitativ și se va depune strat de zăpadă în general de 2...4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4...-3 grade, iar minima de -6...-5 grade”.

De luni, de la ora 08:00 până marți, la ora 10:00, meteorologii anunță: ”Vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade”.

Bucureștiul este ocolit de alertele de Cod Galben de vreme rea, dar vizat de o informare meteo generală devreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului:

”Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută”.