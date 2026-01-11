€ 5.0887
|
$ 4.3702
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Vremea Vremea în București. Meteorologii au actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală
Data publicării: 08:51 11 Ian 2026

Vremea în București. Meteorologii au actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală
Autor: Roxana Neagu

vreme rece anm frig cod Prognoza meteo pentru București, actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru București. Iată cum va fi vremea în Capitală.

 

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru București. 

În noaptea ce a trecut, meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru București, astfel că-n intervalul 01.30 - 08.00, aceștia au anunțat: ”La ora 01:30 grosimea stratului de zăpadă depus este în medie de 3...4 cm. Ninsoarea va continua și în orele următoare și se apreciază că se vor mai depune în general 4 cm. La sfârșitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 7...9 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă de - 5...-4 grade”. 

Vremea devine deosebit de rece

Începând de astăzi, de la ora 08:00, vreme de 24 de ore, până luni, la aceeași oră, ”vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros, și în special pe parcursul zilei va continua să ningă, dar slab cantitativ și se va depune strat de zăpadă în general de 2...4 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4...-3 grade, iar minima de -6...-5 grade”. 

De luni, de la ora 08:00 până marți, la ora 10:00, meteorologii anunță: ”Vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade”. 

Citește și: Vreme deosebit de rece și ger în toată țara: Temperaturi de până la -15 grade. Regiunile unde va ninge

Bucureștiul este ocolit de alertele de Cod Galben de vreme rea, dar vizat de o informare meteo generală devreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului: 

”Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
prognoza meteo
anm
meteo
vremea bucuresti
prognoza meteo bucuresti
ninsoare bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
SUA își avertizează cetățenii să părăsească Venezuela, pe fondul amenințărilor venite din partea grupărilor paramilitare pro-Maduro
Publicat acum 8 minute
Cafeaua ar putea influența grăsimea corporală și riscul de diabet - Studiu
Publicat acum 13 minute
Vremea în București. Meteorologii au actualizat prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 22 minute
Horoscop 11 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 49 minute
LOTO: Report de milioane de euro la Joker și Loto 6/49, la extragerile de duminică, 11  ianuarie, 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 46 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 09 Ian 2026
Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut
Publicat pe 09 Ian 2026
Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video
Publicat acum 14 ore si 18 minute
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 09 Ian 2026
Petre Daea intervine în scandalul legat de Acordul UE - Mercosur. Ce spune fostul ministru al Agriculturii
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close