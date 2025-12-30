€ 5.0920
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Vremea până pe 26 ianuarie. ANM, prognoza meteo actualizată
Data publicării: 09:29 30 Dec 2025

Vremea până pe 26 ianuarie. ANM, prognoza meteo actualizată
Autor: Doinița Manic

vremea prognoza ANM Vremea. Imagine cu un țurțure. Sursa foto: Agerpres
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele săptămâni. Află în articol cum va fi vremea până 26 ianuarie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, deși în această săptămână, valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această perioadă, în săptămânile următoare vremea mai fi caldă decât ar fi normal în luna ianuarie.

VEZI ȘI: De ce nu e bine să sfidezi RO-ALERT-ul. Lecție de la Durău

Vremea în săptămâna 29 decembrie - 5 ianuarie

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai coborâte în zona Carpaților Meridionali.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni, dar și deficitar în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

VEZI ȘI: 7 oameni au ajuns la spital după ce au fost salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore, anunță Salvamont

Vremea în săptămâna 5 ianuarie - 12 ianuarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele sud-estice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Vremea în săptămâna 12 ianuarie - 19 ianuarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 19 ianuarie - 26 ianuarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea
anm
prognoza meteo
