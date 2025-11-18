€ 5.0844
DCNews Vremea Vremea până la jumătatea lui decembrie: Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Data publicării: 10:00 18 Noi 2025

Vremea până la jumătatea lui decembrie: Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Autor: Doinița Manic

vremea anm decembrie Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

De la temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijloc de noiembrie și ploi însemnate în sud-vest, până la o stabilizare a valorilor termice în jurul normalului climatologic odată cu intrarea în luna decembrie - iată cum arată, pe scurt, tendințele meteo pentru intervalul 17 noiembrie – 15 decembrie, conform prognozei ANM.

VEZI ȘI: Va ninge peste tot la munte. Vremea se răcește accentuat de astăzi, iar frigul cuprinde miercuri toată țara

Vremea 17-24 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est.

Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului.

Vremea 24 noiembrie - 1 decembrie

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Vremea 1 decembrie - 8 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea 8 decembrie - 15 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

