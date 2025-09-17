Cod Galben de furtuni cu grindină pentru mai multe județe

ANM au emis atenționări meteo pentru mai multe județe din România.

UPDATE:

Un alt Cod Galben, valabil până la ora 19:40 a fost emis de ANM. Meteorologii anunță averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, grindină de mici dimensiuni(1...2 cm) și în următoarele regiuni:

- Județul Prahova: Poienarii Burchii;

- Județul Ilfov: Buftea, Periș, Balotești, Snagov, Ciolpani, Corbeanca;

- Județul Dâmboviţa: Răcari, Crevedia, Cojasca, Ciocănești, Tărtășești, Conțești, Niculești, Brezoaele, Dobra, Butimanu, Cornățelu.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip Cod Galben și anunță averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...55 km/h, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Zone vizate:

- Județul Prahova: Puchenii Mari, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Mănești, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu.

- Județul Dâmboviţa: Moreni, I. L. Caragiale, Cornești, Gura Ocniței, Bucșani, Dărmănești, Finta,Vlădeni.

Interval de valabilitate: 17/09/2025, ora 17:45 - 17/09/2025, ora 19:00.

