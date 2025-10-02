Unde ninge abundent acum în România VIDEO

”Ninsoare pe DN 7A Pe DN 7A, zona Obârșia Lotrului, ninge abundent și se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acționează permanent pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de iarnă. Nu vă deplasați pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu aveți autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă” notează DRDP Craiova.

La această oră, este în vigoare o informare meteo generală de vreme rece, ploi importante cantitativ, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.