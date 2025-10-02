Unde ninge abundent acum în România VIDEO

Ninge acum în România.
”Ninsoare pe DN 7A Pe DN 7A, zona Obârșia Lotrului, ninge abundent și se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acționează permanent pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de iarnă. Nu vă deplasați pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu aveți autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă” notează DRDP Craiova.
La această oră, este în vigoare o informare meteo generală de vreme rece, ploi importante cantitativ, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.
”În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17 - 20 de grade și minime între 0 și 10 grade. Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25 - 50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70 - 90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45 - 55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60- 70 km/h” au anunțat meteorologii.
de Roxana Neagu