28 Oct 2025

Temperaturi de vară la final de octombrie. Elena Mateescu, ANM: Vom avea temperaturi de până la 24 de grade
Finalul lunii octombrie vine cu temperaturi de vară, anunță meteorologii.

România traversează zile neobișnuit de calde pentru finalul lunii octombrie. Temperaturile continuă să crească de la o zi la alta, iar spre sfârșitul săptămânii vom ajunge chiar la valori specifice începutului de vară. Meteorologul Elena Mateescu anunță că, vineri, în sudul țării, termometrele ar putea indica până la 24 de grade Celsius, o valoare cu mult peste cele normale pentru această perioadă a anului.

"Cel puțin până la finalul lunii octombrie, discutăm de o vreme în încălzire de la o zi la alta. Și dacă astăzi temperaturile la scara întregii țări vor avea un ecart între 10 până la 17-18 grade, chiar și în Capitală o maximă în jurul a 18 grade, ei bine, de mâine temperaturi în creștere 12-21 grade pentru că, în ultimele 2 zile, respectiv ziua de joi și vineri vom avea 14-23 de grade, iar în ziua de vineri 14-24 grade, 24 de grade fiind așteptate în extremitatea de sud a țării. 

Elena Mateescu: Ne apropiem de pragul unei zile de vară la un final de lună octombrie

Iată că ne apropiem de pragul unei zile de vară la un final de lună octombrie, semn că vremea va fi mult mai caldă decât perioada calendaristică în care ne aflăm.

Vor mai fi precipitații, posibil pe parcursul zilei de azi, cu precădere în partea de nord-vest a țării, acolo unde la nivel local mai așteptăm valori de 15 grade Celsius. 20l/m² și intensificări ale vântului, în special la altitudini mai mari de 1.800 de metri, unde rafalele pot fi pot avea viteze de 90-120km/h însă, așa cum menționam, încă de mâine, o vreme în general frumoasă, cu temperaturi într-un ecart cuprins, cu mici variații de la o zi la alta, între 12 până la 24 grade.

Chiar și debutul lunii noiembrie, ultima lună din această toamnă, va fi caracterizat de temperaturi cuprinse într-un ecart de până la 20 de grade, la nivelul maximelor, 18-19 grade chiar în primele zile ale lunii noiembrie, în Capitală.

Când se răcește vremea

Observăm o schimbare și o ușoară scădere a regimului de temperaturi după 5 noiembrie, cu o probabilitate de a avea și precipitații în special în partea de vest, apoi și în restul țării, iar la altitudini mari precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare", a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

 
 

