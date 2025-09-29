€ 5.0783
Data publicării: 17:59 29 Sep 2025

România, sub averse puternice și nopți friguroase aproape de 0 grade. Vremea pe următoarele două săptămâni
Autor: Tiberiu Vasile

cod-galben-de-averse-torentiale--intensificari-ale-vantului-si-descarcari-electrice_73173500 FOTO: Freepik
 

Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru perioada 29 septembrie – 12 octombrie. Specialiștii atrag atenția că urmează o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi sub mediile perioadei și precipitații abundente în aproape toate regiunile țării.

Banat

Primele zile din interval vor aduce o coborâre semnificativă a temperaturilor: maximele vor scădea de la 18 la 12 grade, iar minimele nocturne se vor menține în jur de 6 grade. După 3 octombrie, vremea se va încălzi treptat, ajungând la valori de 22 de grade ziua și 9 grade noaptea. Ploile vor fi mai frecvente între 3 și 6 octombrie.

Crișana

Răcirea accentuată va fi resimțită până la sfârșitul primei săptămâni, când maximele vor coborî spre 12 grade, iar minimele vor oscila între 4 și 5 grade. Ulterior, după 3 octombrie, temperaturile vor crește până la 21 de grade ziua și 9 grade noaptea. Cele mai mari cantități de apă sunt estimate în jurul datei de 4 octombrie.

Transilvania

Până la începutul lunii octombrie, maximele vor scădea la 10 grade, iar minimele la 4 grade. În a doua parte a intervalului, vremea se va încălzi, cu 20 de grade ziua și 6 grade noaptea. Precipitații mai consistente sunt prognozate în jurul datei de 4 octombrie.

Maramureș

În prima săptămână, valorile termice vor coborî sub cele obișnuite pentru începutul de octombrie: maxime de 12 grade și minime de 3 grade. După această perioadă, temperaturile vor urca până la 20 de grade, respectiv 7 grade. Și aici, ploile mai importante sunt așteptate tot în jur de 4 octombrie.

Moldova

Maximele vor scădea inițial spre 11 grade, iar minimele spre 4 grade. Ulterior, regimul termic va urca la 19–20 de grade ziua și 8 grade noaptea. Ploile sunt prognozate pe 4 și 5 octombrie. Cantitățile de apă pot să fie de-a dreptul însemnate.

Dobrogea

În prima parte a intervalului, valorile diurne vor coborî de la 19 la 15 grade, iar minimele nocturne de la 9 la 7 grade. În a doua săptămână, temperaturile vor urca până la 21 de grade, cu minime de 11 grade. Precipitațiile mai însemnate sunt probabile, ca în majoritatea regiunilor, pe 4 octombrie.

Muntenia

Se anunță o răcire pronunțată până la 3 octombrie, cu maxime în scădere de la 19 la 11 grade și minime între 6 și 8 grade. După acest interval, temperaturile vor urca la 22 de grade ziua și 9 grade noaptea. Cantități importante de precipitații sunt așteptate pe 4 octombrie.

Oltenia

Valorile diurne vor coborî la începutul intervalului până la 10–11 grade, iar minimele nocturne la 7 grade. În a doua săptămână, vremea se va încălzi, cu 22 de grade ziua și 9 grade noaptea. Ploile mai consistente sunt estimate în intervalul 3–5 octombrie.

Zona montană

La altitudine, răcirea va fi semnificativă: maxime de 3 grade și minime ce pot coborî la -2 grade până la începutul lui octombrie. Ulterior, temperaturile vor crește până la 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Precipitațiile, mai ales sub formă de ploi torențiale, sunt prognozate în jurul datei de 4 octombrie.

