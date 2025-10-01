Fenomene meteo severe de joi: Ploi abundente, vânt de 85 km/h. La munte, lapoviță și ninsoare/ Pregătiri de vreme rea

Meteorologii anunță, de joi, vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ și vânt puternic. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi ninsori viscolite. Vorbim despre o informare generală valabilă de joi, 2 octombrie, ora 10:00, până în 4 octombrie, ora 20:00.

Vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte

”În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h” arată informarea meteo.

În același timp, au fost emise mai multe alerte de Cod Galben și Cod Portocaliu, după cum urmează:

Cod Galben, din 2 octombrie (ora 10:00) până în 3 octombrie (ora 10:00), de ploi însemnate cantitativ: În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

Cod Portocaliu, din 2 octombrie (ora 10:00) până în 3 octombrie (ora 10:00), de ploi însemnate cantitativ în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj: Va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

Cod Galben, din 2 octombrie (ora 10:00) până în 3 octombrie (ora 10:00), de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

Rafale de vânt de până la 85 km/h, inclusiv în București

Cod Portocaliu, din 2 octombrie (ora 20:00) până în 3 octombrie (ora 10.00), de vânt puternic în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța. Vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70 - 85 km/h.

Ninge viscolit la munte

Cod Galben, din 2 octombrie (ora 10:00) până în 3 octombrie (ora 10:00) în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă: ”În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10- 20 cm)”.

Cod Portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m, din 2 octombrie, ora 10:00, până în 3 octombrie (ora 10:00), în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

Fenomene extreme: autoritățile se pregătesc pentru următoarele două zile de vreme rea

”Primăria Municipiului Constanţa, împreună cu echipele RAJA S.A. şi cu operatorul de salubrizare, verifică şi decolmatează receptorii pluviali, rigolele şi căminele de vizitare pentru a menţine reţeaua de canalizare funcţională în condiţii optime. Polaris intervine pentru îndepărtarea resturilor vegetale, având mobilizaţi peste 300 de angajaţi pregătiţi de intervenţie. Direcţia Servicii Publice acţionează deja cu echipe de tăietori şi alpinişti utilitari pentru înlăturarea arborilor cu risc de prăbuşire. Direcţia Generală Poliţia Locală este pregătită să restricţioneze şi să fluidizeze traficul, dacă situaţia o impune", se arată în comunicatul Primăriei.



Administraţia locală a transmis notificări către şantierele aflate în lucru pentru securizarea zonelor, iar asociaţiile de proprietari ale imobilelor cu acoperişuri tip şarpantă sunt rugate să ia măsuri de prevenţie.



"Pentru sesizări şi situaţii de urgenţă, constănţenii pot apela: Dispecerat Primăria Municipiului Constanţa - 0241/550055, Dispecerat Direcţia Generală Poliţia Locală - 0241/484205 şi 0341/922, Dispecerat Serviciul Protecţie Civilă - 0737 552 271”, se mai menţionează în comunicat.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Giurgiu a dispus miercuri, ca urmare a avertizării meteo de vijelii pentru următoarele două zile, măsuri pentru pregătirea în caz de intervenţii, printre care şi constituirea unei rezerve de personal din 50 de militari la nivelul subunităţilor Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), în măsură să intervină la solicitări.



"Având în vedere avertizarea meteorologică Cod portocaliu din data de 01.10.2025, potrivit căreia în judeţul Giurgiu se vor manifesta intensificări puternice ale vântului în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 10:00, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu s-a întrunit în şedinţă de lucru extraordinară. Astfel, s-a decis activarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CCJCCI ) Giurgiu la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vlaşca al judeţului Giurgiu, a fost operaţionalizată grupa operativă, a fost constituită o rezervă de personal formată din 50 de militari de la nivelul subunităţilor ISU, în măsură să intervină la solicitări", a informat prefectul Ion Ghimpeţeanu, cu ocazia şedinţei CJSU.

După această vreme caracterizată de fenomene severe, meteorologii anunță o încălzire. Uraganul Gabriel este cel care împinge o masă de aer cald spre țara noastră.

