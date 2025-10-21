Tornadă mortală lângă Paris, cea mai gravă din ultimii 17 ani - VIDEO

O tornadă puternică a lovit orașul Ermont, situat la nord de Paris, în departamentul Val-d’Oise, luni seară.

Nu s-a mai întâmplat în ultimii 17 ani

Fenomenul s-a produs într-un context meteorologic extrem de instabil și a provocat moartea unei persoane, precum și rănirea altor opt, dintre care patru se află în stare gravă. Este prima tornadă mortală înregistrată în Franța în ultimii 17 ani, de la cea din Hautmont (Nord), care a făcut trei victime, în 2008, potrivit lachainemeteo.

Potrivit meteorologilor, o depresiune foarte adâncă, cu o presiune de 980 hPa, a traversat sudul Angliei în cursul zilei de luni, generând ploi torențiale și furtuni violente în sud-estul Franței. În urma trecerii frontului atmosferic, o zonă de instabilitate accentuată a determinat formarea tornadei care a lovit Ermont.

???? ALERTE INFO - #Ermont : Un épisode de vent violent a eu lieu.



???? Une tornade a frappé la ville. Une personne est décédée et quatre autres sont grièvement blessées. Le centre opérationnel départemental est activé. (AFP/Préfet) #ValdOise pic.twitter.com/RA5DsYmU09 — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 20, 2025

Pagube importante cauzate de tornadă

Localitatea a fost cea mai grav afectată, în special din cauza prăbușirii unor macarale de șantier, care au provocat victime. Totuși, și orașele învecinate, Eaubonne, Andilly, Montmorency și Franconville, au suferit pagube importante, fiind lovite de rafale de vânt extrem de puternice.

Astfel de fenomene sunt excepționale în regiunea pariziană. În general, zonele cu cel mai mare risc de tornade din Franța sunt Hauts-de-France, Normandia, Poitou-Charentes, Vendée, Languedoc și Provence.

De-a lungul istoriei, regiunea capitalei franceze a fost martora câtorva tornade notabile: cea mai lungă, produsă pe 18 iunie 1897, între Courbevoie și Saint-Ouen, a parcurs peste 20 de kilometri; cea mai lată, observată la Compans în 1931, a avut o bază de peste 400 de metri; iar cea mai mortală, înregistrată la Paris pe 10 septembrie 1896, a făcut cinci victime. Cea mai puternică tornadă observată în această zonă a avut loc pe 18 iunie 1839, la Châtenay-en-France, fiind estimată de categoria 4/5.