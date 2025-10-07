Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”

ANM a extins avertizarea de Cod Roșu de ploi torențiale și abundente pentru mai multe județe din țară. Intervalul de valabilitate este 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 15:00.

Fenomenele vizate includ cantități de apă de 80-100 l/mp, izolat 120-140 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Zonele afectate sunt Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Sursa foto: ANM

„Am extins avertizarea de Cod Roșu la nivelul județelor Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București având în vedere probabilitatea să înregistrăm precipitații torențiale, abundente. Vorbim de perioade scurte de timp sau prin acumulare în care cantitățile de apă pot fi cuprinse între 80-100l/mp, izolat 120-140l/mp.

Și avertizarea de Cod Portocaliu a fost extinsă ca arie, incluzând și județele Olt, Bacău și Vaslui. Rămâne valabilă în același interval. Vorbim despre cantități de apă de 60-90l/mp, izolat 100l/mp.

La nivelul avertizării de Cod Galben, nu s-au înregistrat modificări. Rămânem în același ecart al intervalului de valabilitate. Fenomenele vizate sunt ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m, ținând cont de rafalele de 60-90km/h”, a declarat directorul ANM Elena Mateescu, la Digi24.

Precipitații ce pot depăși de trei ori cantitatea medie lunară

„Este o situația de excepție, luând în considerare că, pentru o lună octombrie, la un interval de cinci zile a fost emis al doilea Cod Roșu pentru areale din partea de Sud-Est a țării, după episodul anterior când am avut un Cod Roșu în Sud-Vestul țării. Un ciclon mediteranean alimentat, de această dată, de umezeală din bazinul vestic al Mării Negre generează cantități importante de precipitații, valori care pot depăși, pentru zona afectată, de trei ori cât ar trebui să plouă într-o lună octombrie în această perioadă”, a adăugat aceasta.

Cod Portocaliu și Cod Galben

Este valabil și un Cod Portocaliu, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00, pentru ploi importante cantitativ în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei, cu acumulări de 60-90 l/mp, izolat 100 l/mp.

Codul Galben este valabil în perioada 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00, pentru ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m, în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali, cu acumulări de 25-30 l/mp, izolat 40-50 l/mp; rafale de vânt de 50-70 km/h în județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București; și ninsori viscolite cu strat de 10-30 cm la altitudini de peste 1700 m în Carpații Meridionali, cu rafale de 60-90km/h.

De asemenea, Departamentul de Situații de Urgență a transmis o serie de recomandări pentru cetățeni, în contextul ultimelor avertizări emise de ANM.

Recomandări DSU

Evitați deplasările în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Evitați staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;

Parcați în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol - pot fi sub tensiune;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

Urmăriți permanent canalele oficiale de informare și să respectați recomandările autorităților;

În caz de urgență, apelați la 112.

Pe site-ul www.fiipregatit.ro pot fi accesate ghiduri despre ce trebuie să faceți înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență. Totodată, există și aplicația mobilă DSU cu notificări în timp real, gratuită în App Store și Google Play.