ANM, alerte meteo, 8 noiembrie: Vânt puternic până la 100 km/h și vizibilitate redusă

A fost emis Cod Galben până la ora 9:00, de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în județul Sibiu: Mediaș, Dumbrăveni, Copșa Mică, Laslea, Dârlos, Târnava, Biertan, Moșna, Brateiu, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Ațel, Mihăileni.

În plus, a fost emis Cod Galben de vânt puternic, respectiv intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h, în județele:

Argeş , zona de munte de peste 1800 m;

Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m.

Vremea în București, prognoza meteo specială

Pentru București, a fost emisă o informare specială.

De astăzi, de la ora 08:00 până duminică, la ora 10:00, în Capitală, cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14- 15 grade, iar cea minimă de 8 - 11 grade. Cu precădere la sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață.

Prognoza meteo pentru weekend 8 - 9 noiembrie

Vremea sâmbătă 8 noiembrie

În țară

Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, ziua mai ales în jumătatea de sud-vest a țării, iar noaptea și în restul teritoriului. În Carpații Meridionali (la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare), sudul celor Occidentali, în nordul Olteniei și al Munteniei și local în Banat se vor acumula cantități de apă însemnate 15...25 l/mp, iar în celelalte zone ploile vor fi în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului (rafale de 50...60 km/h mai ales ziua) și în zona montană înaltă (viteze de 70...80 km/h pe creste). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade. Dimineața, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse se va semnala ceață, asociată izolat cu burniță.

În București

Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 8...11 grade. Cu precădere la sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață.

Vremea duminică 9 noiembrie

În țară

În majoritatea zonelor țării, valorile termice se vor situa peste cele normale în prima decadă a lunii noiembrie. Cerul va fi temporar noros; pe parcursul zilei va ploua pe alocuri în nordul teritorului și în extremitatea estică, iar noaptea în regiunile sud-vestice; în celelalte regiuni ploi slabe sau burniță vor fi izolat. La altitudini foarte mari în masivele nordice și sud-vestice vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade, cu cele mai mari valori în Muntenia și în Dobrogea; minimele termice vor fi cuprinse între 2 și 9 grade, ușor mai mici în depresiunile Carpaților Orientali și mai ridicate pe litoral. Se va semnala ceață -în primele ore pe areale restrânse cu precădere în sud-vest și centru, iar spre sfârșitul intervalului cu caracter local în special în est și sud-est.

În București

Valorile termice vor fi mult mai ridicate față de cele normale în prima decadă a lunii noiembrie. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade și cea minimă de 7...8 grade. În primele ore, dar cu probabilitatea mai mare în a doua parte a nopții va fi ceață.