Cod Galben de averse. ANM, lista localităților vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de averse.

UPDATE:

Codul Galben de averse torențiale a fost extins de ANM. Astfel, acum lista localităților vizate este următoare:

- Județul Bihor: Oradea, Aleșd, Popești, Sânmartin, Tileagd, Dobrești, Oșorhei, Bratca, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Nojorid, Ceica, Șuncuiuș, Aștileu, Biharia, Sântandrei, Ineu, Derna, Sârbi, Hidișelu de Sus, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Aușeu, Girișu de Criș, Măgești, Lăzăreni, Bulz, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Husasău de Tinca, Cefa, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Mădăraș, Săcădat, Paleu, Gepiu, Șinteu.

Avertizarea este valabilă până la ora 19:15.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben și anunță averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 55...65 km/h, grindină de mici dimensiuni(1...3 cm).

Zone vizate:

- Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai,Popești, Diosig, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Șimian, Sălard, Curtuișeni, Balc, Chișlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Borș, Roșiori, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău, Tămășeu, Spinuș, Boianu Mare, Viișoara.

Interval de valabilitate:16/09/2025, ora 18:00 - 16/09/2025, ora 19:00.

