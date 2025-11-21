Risc ridicat de accidente pe drumurile publice: Cod Galben de ceață în mai multe județe

Se circulă în condiții de ceață, în această dimineață, pe mai multe drumuri publice din țară. ANM a emis avertizări Cod Galben de ceață, valabile pentru numeroase județe din țară, unde se semnalează ceață densă, ce reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Cod Galben de ceață în mai multe județe

Avertizările sunt valabile până la ora 10:00 și vizează județele Alba (zona Blaj și localitățile învecinate), zona depresionară a județului Harghita, precum și județele Brăila, Ialomița, Buzău, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița și Teleorman. Sub aceeași avertizare se află și municipiul București, dar și județul Ilfov, unde ceața densă persistă în mai multe zone. Fenomenul este prezent și în nord-estul și estul țării, în județele Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț, Iași și Vaslui, unde vizibilitatea coboară local sub 200 m și izolat sub 50 m.

În paralel cu fenomenele de ceață, ANM a emis și avertizări Cod Galben de intensificări ale vântului în zona montană înaltă (peste 1800 m) din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde rafalele pot atinge viteze de 90-120 km/h.

Trafic îngreunat pe drumurile publice

Traficul este îngreunat pe Autostrăzile A0, A1 București - Pitești, A2 București - Constanța, A3 București - Ploiești și A7 Buzău - Focșani, în municipiul București, iar pe mai multe artere rutiere din județele Brăila, Buzău, Bacău, Botoșani, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Neamț, Iași, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman și Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

De asemenea, pietonilor li se recomandă să fie atenți și să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Mai mult, să evite folosirea părții carosabile în condiții de vizibilitate redusă.

