€ 0.0000
|
$ 0.0000
|
 
Data publicării: 00:10 04 Oct 2025

Nu scăpăm de ploi! Un nou ciclon în România, săptămâna viitoare
Autor: Iulia Horovei

vreme ploaie inundatii (3)
 

Precipitațiile din ultimele zile vor continua să afecteze România, vizând acum alte zone din țara noastră.

După ce ploile abundente și vântul puternic au produs pagube în sudul țării, fenomenele meteo severe își mută direcția începând cu săptămâna viitoare - doar în weekend temperaturile urcă ușor, dar nu pentru mult timp, potrivit meteorologilor.

Revin ploile. Dobrogea și Moldova, afectate

„Săptămâna viitoare e posibil, din nou, ca un ciclon să afecteze zona țării noastre. De această dată, jumătatea estică a țării. Mă refer aici la Dobrogea și Moldova. Informațiile din prezent arată o probabilitate ca această parte a țării să 'beneficieze' de cantități importante de precipitații”, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

În zilele următoare vor continua și ninsorile la altitudini mai mari de 1500 de metri, potrivit Elenei Mateescu. Zăpada la Vârful Omu se apropie de 40 de centimetri. 

Dar vremea rea nu s-a abătut doar asupra României. Precipitații abundente însoțite de furtuni au făcut prăpăd în țara vecină, Bulgaria, dar și în alte state din Europa, precum Grecia, Italia sau Ucraina.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vreme
ciclon
dobrogea
moldova
precipitatii
ploi
cantitati mari de precipitatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Nu scăpăm de ploi! Un nou ciclon în România, săptămâna viitoare
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Drepturile cetățenilor UE după Brexit, încălcate în Marea Britanie, arată un nou sondaj: Lipsă de încredere în autorități
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Prințul William, mărturisire rară. Cum îl pregătește pe Prințul George pentru ziua în care va fi rege
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat acum 17 ore si 20 minute
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close