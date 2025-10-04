Nu scăpăm de ploi! Un nou ciclon în România, săptămâna viitoare

După ce ploile abundente și vântul puternic au produs pagube în sudul țării, fenomenele meteo severe își mută direcția începând cu săptămâna viitoare - doar în weekend temperaturile urcă ușor, dar nu pentru mult timp, potrivit meteorologilor.

Revin ploile. Dobrogea și Moldova, afectate

„Săptămâna viitoare e posibil, din nou, ca un ciclon să afecteze zona țării noastre. De această dată, jumătatea estică a țării. Mă refer aici la Dobrogea și Moldova. Informațiile din prezent arată o probabilitate ca această parte a țării să 'beneficieze' de cantități importante de precipitații”, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

În zilele următoare vor continua și ninsorile la altitudini mai mari de 1500 de metri, potrivit Elenei Mateescu. Zăpada la Vârful Omu se apropie de 40 de centimetri.

Dar vremea rea nu s-a abătut doar asupra României. Precipitații abundente însoțite de furtuni au făcut prăpăd în țara vecină, Bulgaria, dar și în alte state din Europa, precum Grecia, Italia sau Ucraina.