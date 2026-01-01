Statul care se înarmează masiv și se pregătește să conducă Europa: România trebuie să se apropie de el / Analiza lui Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre războiul din Ucraina și a explicat că acesta are o importanță majoră, comparabilă cu cea a celui de-al Doilea Război Mondial, iar efectele sale geopolitice vor dura, cel mai probabil, jumătate de secol.

Potrivit analistului politic, consecințele acestui război sunt deja vizibile, iar printre ele se numără înarmarea Europei și reducerea implicării Statelor Unite în securitatea europeană, ceea ce ar putea duce la apariția unui stat-lider în interiorul Uniunii Europene.

„Războiul din Ucraina are pentru Europa, Statele Unite, dar și pentru cele două superputeri, China și Federația Rusă, cam aceeași importanță pe care a avut-o Al Doilea Război Mondial, în opinia mea. Adică jumătate de secol, de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, au fost schimbări uriașe a căror consecință o vedem și astăzi.

După războiul din Ucraina, care sper să se termine anul acesta, în 2026, consecințele pe plan extern vor dura și ele probabil încă o jumătate de secol. În primul rând, trebuie să spunem că nu e foarte sigură terminarea războiului nici măcar în 2026 - știți că negocierile de la sfârșitul anului trecut, între Donald Trump și Volodimir Zelenski, nu au fost finalizate.

Consecința a fost că Europa se înarmează după acest război. Statele Unite au spus că au treabă și în alte părți ale lumii, adică China, și nu mai participă integral la securitatea Europei. Asta înseamnă că o țară europeană va prelua rolul de lider al Uniunii Europene”, a spus Bogdan Chirieac.

Franța sau Germania?

Întrebat care ar putea fi acel stat-lider care se va ridica, Bogdan Chirieac a răspuns că, în opinia sa, Germania are cele mai mari șanse să devină liderul Europei, datorită forței sale economice, dar și a ritmului accelerat cu care se înarmează.

„Cred că Germania. Cu toată dragostea spun asta. Nu că francezii nu ar fi foarte pregătiți și foarte buni diplomați, dar Germania se înarmează într-un ritm nemaiîntâlnit din perioada interbelică.

Germania are forța economică necesară, va avea o armată care probabil va fi cea mai puternică din Europa și știe să-și exercite puterea - soft power-ul, dar și puterea propriu-zisă. Deci cred că Germania va fi aceea, sigur, talonată de Franța. Este important ca Europa să rămână unită.

Dacă ne uităm în Europa, s-a schimbat cu totul paradigma. Țările nordice doresc încorporare obligatorie, războiul ăsta a băgat Finlanda și Suedia, țări neutre, în NATO și toate statele se înarmează în acest moment în Uniunea Europeană.

Marea Britanie acționează extraordinar din punct de vedere diplomatic, adică e integrată în Uniunea Europeană deși nu mai e membră, Statele Unite anunță că sunt interesate de competiția Asia-Pacific cu tot ce înseamnă asta - în primul rând AI-ul și apoi e chestiunea cu Taiwanul în care China joacă șah.

Rusia va încerca să intre pe orbita internațională, iar România, sper eu, ca în 2026 să nu ajungă în frontieră cu Federația Rusă. Sper ca tratatul de pace să se încheie cu Rusia la 600 km distanță de noi, nu cu Rusia în Delta Dunării, deci la granița României”, a spus Bogdan Chirieac.

Cum se redesenează lumea și unde își va găsi România locul

Analistul politic a explicat că România va trebui să se apropie de Germania și să valorifice relația cu Franța pentru a-și consolida poziția în Europa.

„După Al Doilea Război Mondial, conducerea lumii occidentale a fost asumată și achitată, din toate punctele de vedere, de Statele Unite ale Americii. Au plătit, au scos Europa din necazul celui de-al Doilea Război Mondial. Acum, când administrația Trump a scos Statele Unite din această ecuație, în Uniunea Europeană va fi un stat care va prelua conducerea Uniunii Europene.

Bruxelles-ul rămâne. Este un pumn de oțel într-o mănușă de catifea, cu administrația sa stufoasă, cu Comisia Europeană, care are un rol important, dar un stat-forță așa cum era America de până la războiul din Ucraina va fi, cel mai probabil, zic eu, Germania, datorită forței sale economice ieșite din comun.

Un alt stat ar fi putut să fie Marea Britanie, dar Marea Britanie, deși dorește să intre înapoi în UE, nu va intra la timp, chiar dacă va decide acest lucru, și atunci ne vom alinia forței germane.

E nevoie de forța de astăzi a Statelor Unite în Europa. Forța de astăzi a Statelor Unite în Europa cred că va fi exercitată, în primul rând, de către Germania. Ce ar trebui noi să facem? Să ne apropiem de Germania și să beneficiem mult de relația preferențială cu Franța”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.