Schimbări majore în medicina de familie. Modelul britanic, exemplu pentru România / video

Dr. Cristian Vântu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, a vorbit despre necesitatea ca medicina de familie să se concentreze pe prevenție și despre crearea unor centre integrate care să includă servicii de kinetoterapie, fizioterapie și chiar colaborări cu medici pediatri. Potrivit acestuia, este important ca medicii să colaboreze și să-și unească cabinetele pentru a putea folosi mai eficient infrastructura și a oferi servicii la nivel local.

„Ne-am dori ca medicina de familie să facă într-adevăr ceea ce ar trebui să facă și ceea ce face în țările civilizate: prevenție. Pentru asta este nevoie, mai ales în zonele izolate, de centre integrate de medicină de familie. Asta înseamnă – și a fost una dintre temerile medicilor – ca unele dintre cabinetele de medicină să se dezvolte cu ajutorul statului, ori ca și cabinete individuale, dar care să cuprindă și kinetoterapeut și fizioterapeut, de ce nu, și colaborări cu pediatri și să reușească să ofere cât mai multe servicii local astfel încât să degrevăm sistemul secundar.

În același timp, ne-am dori să-i încurajăm să facă cabinete unite, adică să se dezvolte împreună pentru că poți să folosești aceeași infrastructură, de exemplu pentru analizele de laborator pe care le faci acolo, dacă sunt 3-4 medici de familie, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri în Marea Britanie”, a spus dr. Cristian Vântu.

Marea Britanie, un exemplu de urmat

Dr. Cristian Vântu a dat exemplul Marii Britanii și a explicat că soluția de acolo ar putea fi implementată și la noi deoarece este o soluție mult mai bună decât cea pe care o avem în prezent. Potrivit acestuia, în România, medicii de familie sunt tratați mai mult ca funcționari decât ca medici.

„Eu am fost medic 12 ani în Marea Britanie. Au și ei cabinete individuale, dar puține și în zonele izolate, în rest au mers în acest sens. Guvernul a încurajat financiar oamenii pentru a face aceste cabinete mari în care în Anglia sunt 4-5 proprietari, au medici de familie angajați și au medici de familie locum. Cam astea sunt cele 3 categorii. Interesant este că tot mai puțini își doresc ca să fie partner - adică să aibă și responsabilități administrative - și cei mai mulți doresc să lucreze ca locum, dar totuși este o soluție mult mai bună față de ce avem acum.

Medicii de familie știu treaba asta, nici nu pot fi acuzați. Marea majoritate sunt trecuți de 45 de ani. Eu când m-am întors în România, la 48 de ani, eram printre cei mai tineri medici de familie din Mureș. Vă dați seama în ce situație suntem!

Colegii mei mai în vârstă, în ultimii 35 de ani, au fost folosiți mai mult ca și funcționari decât ca medici. Noi trebuie să-i degrevăm de sarcinile administrative în măsura în care se poate și să-i încurajăm să facă mai multă medicină”, a spus dr. Cristian Vântu la DC News.

