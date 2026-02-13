€ 5.0943
DCNews Stiri Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
Data publicării: 15:52 13 Feb 2026

Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
Autor: Tiberiu Vasile

Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false Muzeul Luvru din Paris. sursa foto: Pixabay

Reprezentanții de la muzeul Luvru au descoperit o escrocherie de proporții. Bilete de intrare refolosite au generat pierderi de aproximativ 10 milioane de euro.

O operațiune a Poliției franceze a fost desfășurată marți pentru destructurarea unei rețele de fraudă cu bilete la Muzeul Luvru din Paris, care ar putea fi una de amploare, în timp ce doi angajați ai instituției muzeale au fost arestați, au dezvăluit joi mai multe surse concordante. 

"Pe baza informațiilor de care dispune muzeul, se suspectează existența unei rețele care organizează o fraudă de amploare" a transmis o purtătoare de cuvânt de la Luvru, potrivit căreia acea operațiune polițienească a fost realizată în urma "unei semnalări a muzeului".

Purtătoarea de cuvânt a mai spus că renumitul muzeu parizian, cel mai vizitat muzeu de lume, se confruntă cu "o recrudescență și o diversificare a fraudelor cu bilete" și a implementat, ca reacție, un plan de luptă structurat, în colaborare cu echipele sale și cu forțele de Poliție.

Fraudele au început în vara anului 2024

Potrivit unei surse familiarizate cu acest dosar, fraudele din centrul anchetei au început în vara anului 2024 și ar implica ghizi externi ai muzeului, tur-operatori și angajați ai serviciului de bilete de la Luvru. Conform aceleiași surse, autorii fraudelor organizau vizite de grup, care depășeau limita autorizată de 20 de persoane, și emiteau apoi facturi, în afara biletelor oficiale și pentru profitul lor, cu tarife supraevaluate pentru turiștii care depășeau acel prag.

Cotidianul Le Parisien, care a dezvăluit informația în premieră, afirmă că aproximativ 10 persoane au fost chestionate în timpul acestei operațiuni, inclusiv ghizi turistici.

Noul scandal vine să se adauge unei liste lungi de probleme cu care s-a confruntat recent Muzeul Luvru, victimă a unui jaf spectaculos pe 19 octombrie 2025, în timpul căruia opt bijuterii din Coroana Franței au fost furate. Muzeul Luvru a trebuit să își închidă, de asemenea, una dintre galerii în luna noiembrie din cauza unor avarii și se confruntă de la jumătatea lunii decembrie cu o grevă a angajaților, care denunță condițiile actuale de muncă, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Muzeul Luvru din Paris, închis din cauza unei greve a angajaților
 

