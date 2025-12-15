€ 5.0914
Stiri

DCNews Stiri Muzeul Luvru din Paris, închis din cauza unei greve a angajaților
Data publicării: 17:25 15 Dec 2025

Muzeul Luvru din Paris, închis din cauza unei greve a angajaților
Autor: Elena Aurel

Muzeul Luvru jefuit Muzeul Luvru din Paris. sursa foto: Pixabay
 

Muzeul Luvru din Paris a fost închis din cauza unei greve declanșate de angajați.

Muzeul Luvru din Paris a fost închis luni din cauza unei greve pe care angajaţii instituţiei au declanşat-o pentru a protesta faţă de înrăutăţirea condiţiilor lor de muncă, informează DPA, citată de Agerpres. 

Deocamdată nu se ştie cât timp va dura această grevă. Celebrul muzeu parizian a anunţat pe site-ul său că nu este accesibil în această zi din cauza acţiunii sindicale şi le-a cerut totodată scuze vizitatorilor pentru neplăcerile create. Sindicatele afirmă că greva a fost declanşată pe durată nedeterminată.

Angajaţii de la Luvru protestează faţă de lipsa de personal şi din cauza resurselor insuficiente. Printre solicitările lor se numără angajări suplimentare în zonele de recepţie şi în domeniul securităţii.

VEZI ȘI: Muzeul Luvru, în pericol de închidere din cauza grevei angajaților

Probleme la cel mai vizitat muzeu din lume

Greva intervine după o serie de incidente care au afectat imaginea celebrului muzeu parizian. În octombrie, bijuteriile Coroanei Franţei, în valoare de aproximativ 88 de milioane de euro, au fost furate, iar în luna noiembrie o galerie a trebuit să se închidă din cauza stării avariate a structurii sale de susţinere.

La începutul lunii decembrie, o scurgere de apă a provocat noi pagube, afectând între 300 şi 400 de reviste de specialitate şi documente din biblioteca dedicată antichităţilor egiptene.

VEZI ȘI: Jaful de la Luvru: Hoții au fugit cu 30 de secunde înainte de venirea poliției

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

muzeul luvru
greva
paris
franta
