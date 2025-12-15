€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Un submarin rus a fost aruncat în aer de drone ale Serviciului de Securitate Ucrainean pentru prima dată în istorie
Data actualizării: 19:07 15 Dec 2025 | Data publicării: 18:53 15 Dec 2025

Un submarin rus a fost aruncat în aer de drone ale Serviciului de Securitate Ucrainean pentru prima dată în istorie
Autor: Alexandra Curtache

nato_submarin Captură de ecran / Foto cu rol ilustrativ: Video Youtube MILITARY CHANNEL
 

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a raportat că, pentru prima dată în istorie, a aruncat în aer un submarin rus folosind drone Sub Sea Baby.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a raportat că dronele Sub Sea Baby au lovit un submarin rus din clasa Varshavyanka, proiectul 636.3 (denumirea NATO: Kilo). 

Submarinul a fost lovit în timp ce se afla în portul Novorossiysk, Rusia

Operațiunea a fost efectuată de luptători din cadrul Direcției principale 13 de contrainformații militare a SSU, în coordonare cu Marina ucraineană.

„O explozie a provocat daune critice submarinului, punându-l efectiv în afara funcțiunii. Submarinul transporta patru lansatoare pentru rachete de croazieră Kalibr, pe care inamicul le folosește pentru a lovi teritoriul ucrainean”, transmite presa ucraineană.

Citește și: Ucrainenii resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace

Pierdere de sute de milioane de dolari

Serviciul de Securitate a declarat că submarinul Varshavyanka valorează aproximativ 400 de milioane de dolari, deși sancțiunile ar fi putut crește costul până la 500 de milioane de dolari. Carcasa sa poate absorbi sunetul, ajutându-l să evite detectarea sonarului.

„Submarinul avariat a fost nevoit să rămână în Novorossiysk din cauza operațiunilor speciale reușite ale navelor de suprafață fără echipaj Sea Baby, care au împins navele de război și submarinele rusești în afara golfului Sevastopol din Crimeea ocupată temporar”, scrie aceeași sursă.

Citește și: Primele semnale ale unui acord de pace în Ucraina. SUA laudă progresele discuțiilor cu Zelenski, la Berlin

Video: 

De asemenea, pe 10 septembrie 2025, în Marea Neagră, forțele speciale ale GUR din Ministerul ucrainean al Apărării „au depistat și au atacat cu succes o altă țintă militară costisitoare a statului agresor Rusia - o navă a proiectului navei multifuncționale MPSV07 din Flota inamică a Mării Negre”, a anunțat atunci GUR pe pagina sa de Facebook.

După o serie lungă de lovituri de succes ucrainene, soldată cu transferarea navelor de luptă ale Flotei Ruse din Marea Neagră de la Sevastopol la Novorosiisk, în aprilie, Forțele Navale ucrainene au anunțat că au lovit inclusiv nava de salvare Kommuna, cea mai veche navă aflată încă în serviciul Forțelor Navale ruse.

Astfel, până azi, Rusia a pierdut 27 de nave de război în Marea Neagră, nave care au fost scufundate de ucraineni și alte 13 au fost lovite și avariate, conform DefenseRomania.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

submarin rus
drone
ucraina
serviciul de securitate ucrainean
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
De ce e bine să mănânci salată de boeuf. Bilic: Atenție la un detaliu!
Publicat acum 9 minute
Spotify, indisponibil la nivel global: mii de utilizatori au raportat probleme de conectare și dispariția playlisturilor
Publicat acum 15 minute
Taxa pe coletele non UE. Ce site-uri de retail vor fi vizate in afara de Temu
Publicat acum 40 minute
Carrefour mai pleacă din România? Câte magazine sunt în țara noastră
Publicat acum 58 minute
Germania și Ucraina înființează o companie care va produce drone ucrainene în Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 22 ore si 4 minute
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close