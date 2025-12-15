Un submarin rus a fost aruncat în aer de drone ale Serviciului de Securitate Ucrainean pentru prima dată în istorie

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a raportat că dronele Sub Sea Baby au lovit un submarin rus din clasa Varshavyanka, proiectul 636.3 (denumirea NATO: Kilo).

Submarinul a fost lovit în timp ce se afla în portul Novorossiysk, Rusia

Operațiunea a fost efectuată de luptători din cadrul Direcției principale 13 de contrainformații militare a SSU, în coordonare cu Marina ucraineană.

„O explozie a provocat daune critice submarinului, punându-l efectiv în afara funcțiunii. Submarinul transporta patru lansatoare pentru rachete de croazieră Kalibr, pe care inamicul le folosește pentru a lovi teritoriul ucrainean”, transmite presa ucraineană.

Pierdere de sute de milioane de dolari

Serviciul de Securitate a declarat că submarinul Varshavyanka valorează aproximativ 400 de milioane de dolari, deși sancțiunile ar fi putut crește costul până la 500 de milioane de dolari. Carcasa sa poate absorbi sunetul, ajutându-l să evite detectarea sonarului.

„Submarinul avariat a fost nevoit să rămână în Novorossiysk din cauza operațiunilor speciale reușite ale navelor de suprafață fără echipaj Sea Baby, care au împins navele de război și submarinele rusești în afara golfului Sevastopol din Crimeea ocupată temporar”, scrie aceeași sursă.

Video:

De asemenea, pe 10 septembrie 2025, în Marea Neagră, forțele speciale ale GUR din Ministerul ucrainean al Apărării „au depistat și au atacat cu succes o altă țintă militară costisitoare a statului agresor Rusia - o navă a proiectului navei multifuncționale MPSV07 din Flota inamică a Mării Negre”, a anunțat atunci GUR pe pagina sa de Facebook.

După o serie lungă de lovituri de succes ucrainene, soldată cu transferarea navelor de luptă ale Flotei Ruse din Marea Neagră de la Sevastopol la Novorosiisk, în aprilie, Forțele Navale ucrainene au anunțat că au lovit inclusiv nava de salvare Kommuna, cea mai veche navă aflată încă în serviciul Forțelor Navale ruse.

Astfel, până azi, Rusia a pierdut 27 de nave de război în Marea Neagră, nave care au fost scufundate de ucraineni și alte 13 au fost lovite și avariate, conform DefenseRomania.