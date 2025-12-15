€ 5.0914
Stiri

DCNews Stiri Germania și Ucraina înființează o companie care va produce drone ucrainene în Europa
Data publicării: 18:54 15 Dec 2025

Germania și Ucraina înființează o companie care va produce drone ucrainene în Europa
Autor: Elena Aurel

productie drona Ucraina și Germania încep producția comună de drone în Europa. Sursa foto: https://www.freepik.com, @DC Studio
 

Producătorul german Quantum Systems şi compania ucraineană Frontline Robotics au anunțat înființarea companiei Quantum Frontline Industries (QFI) care va produce drone pentru Ucraina.

Producătorul german Quantum Systems şi compania ucraineană Frontline Robotics au anunţat luni crearea unei companii cu capital mixt, Quantum Frontline Industries (QFI), care va înfiinţa în Europa prima linie de producţie complet automatizată şi la scară industrială de drone pentru forţele armate ale Ucrainei, informează EFE, citată de Agerpres. 

Yevhenii Tretiak, director executiv al Frontline Robotics, prima companie mixtă de apărare ucraineano-germană, va furniza forţelor de apărare ale Ucrainei "mii de drone pentru a respinge agresorul rus".

De asemenea, el s-a arătat încrezător că aceasta va servi drept exemplu şi că va deschide calea pentru viitoare colaborări de acest tip.

"Ucrainenii au revoluţionat războiul cu drone, acum noi vom revoluţiona împreună războiul industrial. Pentru Quantum Systems, acesta este următorul pas logic după parcursul nostru dovedit în sprijinul Ucrainei. Împreună cu Frontline Robotics, ne vom valorifica experienţa demonstrată şi vom crea prima capacitate de producţie externă din Europa la această scară pentru Ucraina", a declarat directorul executiv al producătorului german, Sven Kruck.

VEZI ȘI: Primele semnale ale unui acord de pace în Ucraina. SUA laudă progresele discuțiilor cu Zelenski, la Berlin

Nevoie urgentă de extindere a producției 

Mikita Rozhkov, director de dezvoltare a afacerilor la Frontline Robotics, a subliniat că dronele lor sunt esenţiale şi foarte solicitate pe frontul din Ucraina, ceea ce face necesară extinderea producţiei în serie.

"În vremuri de război este dificil să găseşti locaţii sigure pentru producţie în Ucraina. Parteneriatul cu Quantum Systems ne permite să ne extindem capacitatea de producţie şi să consolidăm şi mai mult forţele de apărare", a declarat Rozhkov.

Din motive de securitate nu vor fi dezvăluite detalii despre locaţia QFI, a cărei lansare este rezultatul cooperării strategice semnate de cele două companii la începutul acestui an.

În cadrul iniţiativei guvernamentale ucrainene "Construiţi cu Ucraina", noua companie va produce pe scară largă drone multirol testate pe câmpul de luptă, dezvoltate de Frontline Robotics, iar 100% din sistemele produse în Germania vor fi livrate forţelor de apărare ale Ucrainei în cantităţile stabilite de Ministerul Apărării din Ucraina.

Potrivit comunicatului, combinarea tehnologiei ucrainene cu automatizarea industrială germană va duce la un nou model de coproducţie transfrontalieră în domeniul apărării, pe lângă deschiderea de oportunităţi de angajare în Germania pentru ucraineni.

Quantum Systems va furniza infrastructura industrială şi operaţiunile de producţie, în timp ce Frontline Robotics va oferi proiecte licenţiate, instruire şi asistenţă pe toată durata ciclului de viaţă, conform standardelor NATO, conform sursei citate. 

VEZI ȘI: Cancelarul german Merz crede că epoca de "Pax Americana" aproape s-a încheiat: Rusia nu se va opri. E la fel ca în 1938

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi ucraina rusia
germania
drone
  

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
