Accident grav în Iași: O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni
Data actualizării: 14:45 14 Dec 2025 | Data publicării: 14:41 14 Dec 2025

Accident grav în Iași: O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni
Autor: Elena Aurel

trecere de pietoni O femeie aflată pe trecerea de pietoni a fost lovită mortal de o mașină. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

O femeie aflată pe trecerea de pietoni a fost lovită mortal de o mașină.

Polițiștii au demarat o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după ce o femeie a fost accidentată mortal de un autoturism, în timp ce se afla pe trecerea de pietoni.

"Poliţia Municipiului Iaşi a fost sesizată prin apel 112 despre faptul că în municipiul Iaşi a avut loc un accident rutier cu victime omeneşti.

La faţa locului poliţiştii au stabilit că un bărbat, de 20 ani, din comuna Costuleni, judeţul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Chişinăului, ar fi accidentat o femeie, de 41 de ani, din judeţul Iaşi care se afla pe trecerea de pietoni", a transmis IPJ Iaşi.

Conform sursei menționate, în urma coliziunii femeia a murit, decesul fiind constatat de echipajul medical sosit la locul accidentului.

"Şoferul a suferit leziuni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă", a transmis IPJ Iaşi. 

accident iasi
trecere de pietoni
deces
