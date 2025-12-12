Bacterie periculoasă găsită în apa Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde au murit șapte copii/ Precizările CJ Iași - UPDATE

Plan de măsuri al CJ Iași, după probele neconforme ale apei de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”

UPDATE: Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat vineri seara că a fost realizat un plan de măsuri după ce s-au descoperit neconformităţi în calitatea apei, în urma unei acţiuni de dezinfecţie realizate la instalaţia de apă a Spitalului pentru Copii „Sf. Maria”.

„În urma unei acţiuni de dezinfecţie efectuate la nivelul instalaţiei de apă a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria au fost prelevate probe microbiologice pentru testarea calităţii apei. Rezultatele transmise de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi în această seară au indicat două neconformităţi privind calitatea apei. Imediat ce am fost informaţi despre aceste rezultate, am început să conturăm un plan de măsuri, în coordonare cu DSP Iaşi, ISU Iaşi, Apavital, Instituţia Prefectului şi Ministerul Sănătăţii. Subliniem faptul că toate măsurile adoptate sunt de natură preventivă, cu scopul de a elimina orice posibil risc şi de a menţine activitatea medicală în condiţii de deplină siguranţă”, a transmis preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, prin intermediul unei informări de presă.

Preşedintele CJ Iaşi, în subordinea căruia se află Spitalul „Sf. Maria”, a dat asigurări că toate acţiunile întreprinse au rol de prevenire şi eliminare a oricărui risc.

„Reiterăm că acţionăm exclusiv pe baza recomandărilor tehnice ale specialiştilor în sănătate publică, într-o manieră responsabilă, calmă şi bine coordonată, având ca prioritate absolută protejarea pacienţilor”, a subliniat Alexe, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Buletinele de analiză a apei de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, emise de DSP Iași, au arătat prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, dar și niveluri insuficiente de clor rezidual liber, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ce a găsit DSP Iași în apa din Spitalul „Sf. Maria”

„În data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară - Spitalul Clinic de Urgențǎ pentru Copii "Sf. Maria" din Iași. Rezultatele indică următoarele neconformități:

Examen chimic

• 7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă.

Examen microbiologic

• 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile; • În 6 din cele 8 probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis”, se arată în precizările Ministerului Sănătății, vineri seară.

Ministrul Sănătății, în drum spre Iași

Ministrul a anunțat că se deplasează în acest moment la Iași „pentru coordonarea directă a intervenției la nivel local, unde gestionez situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul, în cadrul mecanismelor instituționale de intervenție”.

Amintim că în luna septembrie au fost raportate, la același spital, mai multe cazuri de infecție cu bacteria Serratia marcescens la nouă copii internați în secția ATI, șapte dintre ei murind în decurs de câteva săptămâni.

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”; Spitalul Județean de Urgență Suceava, precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății, se mai arată în comunicat.

„Totodată, am dispus DSP Iași testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului și pentru a asigura intervenții rapide, în funcție de rezultate. Situația este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice și a recomandărilor specialiștilor în sănătate publică. Vom reveni cu informații oficiale actualizate pe măsură ce apar date noi. Datele sunt in dinamicǎ”, au adăugat oficialii.