UE schimbă paradigma: Un nou cadru de guvernanță economică. Iată cât ne costă COVID-ul lung!

„Am văzut studii care măsoară povara medicală, economică și societală, și observ că și Uniunea Europeană începe să trateze lucrurile în acest mod. De exemplu, un studiu recent arată că doar costurile asociate cu COVID-ul lung – despre care se vorbește prea puțin – ajung la un trilion de dolari, adică 1% din PIB-ul mondial. Și nici nu discutăm aici despre multe alte infecții prevenibile. COVID-ul lung implică probleme neurologice și peste 200 de tablouri clinice descrise”, a zis Gabriel Dina.

Urmează o perioadă extrem de solicitantă pentru sistemele de sănătate din Europa

Uniunea Europeană introduce un nou cadru de guvernanță economică care încurajează statele membre să privească bugetele de sănătate ca pe investiții, nu ca pe simple cheltuieli.

„Suntem în pragul noului sezon rece. Vom asista la o avalanșă de cazuri, sute de mii, în perioada de activitate virală maximă... Modelările recente ale Centrului European de Control al Bolilor arată că 100 de milioane dintre cei 500 de milioane de locuitori ai UE vor avea o infecție respiratorie. Toate acestea aduc nu doar suferință, ci și scăderea productivității, fie prin absenteism și costuri uriașe, fabuloase. Medicina va fi întotdeauna mai ieftină decât costul bolilor.

Uniunea Europeană vine acum cu un nou cadru de guvernanță economică care încurajează statele membre ca, atunci când își planifică bugetele, să se uite și la randamentul investițiilor pe termen lung. Iar prevenția, imunizarea și vaccinarea sunt capitole puternic favorizate.

De multe ori avem strategii, dar ne blocăm în lipsa resurselor financiare. Aici cred că o soluție este implicarea Ministerului de Finanțe, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, pentru a privi sănătatea prin prisma randamentului investițiilor: Menținerea omului productiv la muncă și sănătos lângă cei dragi va ajuta întotdeauna la atingerea obiectivelor de creștere economică sustenabilă și de creștere a calității vieții”, a zis Gabriel DINA, Country Lead Pfizer România și Bulgaria, la HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții.

DC News Media Group a organizat conferința cu titlul „HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”.

COVID-ul lung, sau sindromul post-COVID, rămâne una dintre cele mai puțin înțelese și insuficient discutate consecințe ale pandemiei, deși impactul său medical, social și economic este uriaș. Specialiștii atrag atenția că efectele pe termen lung ale infecției cu SARS-CoV-2 pot persista luni sau chiar ani, afectând calitatea vieții și capacitatea de muncă a pacienților.

COVID-ul lung poate apărea atât la pacienții cu forme severe, cât și la cei cu forme ușoare sau chiar asimptomatice. Printre simptomele raportate se numără oboseala extremă, dificultățile de respirație, tulburările de memorie și concentrare cunoscute drept „ceață mentală”, palpitațiile, durerile musculare, tulburările de somn, anxietatea sau depresia.