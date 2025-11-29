Oamenii de știință au făcut o nouă descoperire. Modul în care celulele comunică prin sânge a fost descifrat

Un grup de oameni de știință din Australia a realizat o premieră mondială, reușind să descifreze compoziția moleculară a unor particule extrem de mici, mesagere, ascunse în sânge, veziculele extracelulare (EV). Descoperirea marchează prima cartografiere a structurii acestor nanovezicule care acționează ca mesageri interni ai organismului.

Profesorul David Greening, de la Institutul Baker, explică importanța reușitei: „Prin decodarea acestui limbaj molecular, putem începe să citim propriile rapoarte de sănătate ale organismului. Am identificat deja semnături EV legate de bolile cardiace în stadii incipiente, ceea ce ar putea deschide calea către teste de sânge simple, care să prezică riscul acestor boli cu mult înainte de apariția simptomelor.”

Cartografiere particulelor „mesagere” din sânge

Echipa de la Baker Heart and Diabetes Institute, din Melbourne, a reușit să descrie în detaliu structura moleculară a EV-urilor, particule cu dimensiuni nanometrice, greu de izolat până acum dintr-un mediu atât de complex precum sângele. Institutul a confirmat într-un comunicat că aceste particule funcționează ca un sistem de curierat al organismului, transportând informații între celule.

Deși medicii știau că EV-urile conțin proteine, lipide și material genetic care reflectă starea de sănătate a celulelor, separarea lor dintr-un fluid încărcat cu anticorpi, colesterol și alte molecule a fost mult timp o dificultate majoră pentru oamenii de știință.

Cercetătorul Alin Rai subliniază rolul acestor particule: „Aceste vezicule sunt ca niște plicuri minuscule trimise între celule, care transmit informații moleculare actualizate despre ceea ce se întâmplă în interiorul corpului.”

Ce au descoperit cercetătorii în urma analizelor

Prin tehnici de izolare ultra-pură și analiză multi-omică, specialiștii din Australia au identificat exact ce conțin aceste nanovezicule: 182 de proteine și 52 de lipide ce reprezintă structura lor fundamentală. În plus, studiul publicat în Nature Cell Biology dezvăluie și moleculele implicate în mecanismele interne ale comunicării celulare.

EVMap - baza de date care deschide noi direcții de cercetare

Pentru a accelera progresul în medicină și biologie, echipa Institutului Baker a creat EVMap - o platformă deschisă cercetătorilor din întreaga lume, care permite explorarea completă a compoziției veziculelor extracelulare din sânge. Această resursă ar putea contribui la dezvoltarea unor noi instrumente de diagnostic și monitorizare a bolilor, conform Agerpres.

