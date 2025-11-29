€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Oamenii de știință au făcut o nouă descoperire. Modul în care celulele comunică prin sânge a fost descifrat
Data publicării: 23:18 29 Noi 2025

Oamenii de știință au făcut o nouă descoperire. Modul în care celulele comunică prin sânge a fost descifrat
Autor: Tiberiu Vasile

Oamenii de știință au făcut o nouă descoperire. Modul în care celulele comunică prin sânge a fost descifrat analize sange - Foto: Freepik
 

O nouă descoperire științifică arată cum celulele își transmit informațiile prin sânge, după ce cercetătorii australieni au reușit să decodeze pentru prima dată compoziția moleculară a veziculelor extracelulare.

Un grup de oameni de știință din Australia a realizat o premieră mondială, reușind să descifreze compoziția moleculară a unor particule extrem de mici, mesagere, ascunse în sânge, veziculele extracelulare (EV). Descoperirea marchează prima cartografiere  a structurii acestor nanovezicule care acționează ca mesageri interni ai organismului.

Profesorul David Greening, de la Institutul Baker, explică importanța reușitei: „Prin decodarea acestui limbaj molecular, putem începe să citim propriile rapoarte de sănătate ale organismului. Am identificat deja semnături EV legate de bolile cardiace în stadii incipiente, ceea ce ar putea deschide calea către teste de sânge simple, care să prezică riscul acestor boli cu mult înainte de apariția simptomelor.”

Cartografiere particulelor „mesagere” din sânge

Echipa de la Baker Heart and Diabetes Institute, din Melbourne, a reușit să descrie în detaliu structura moleculară a EV-urilor, particule cu dimensiuni nanometrice, greu de izolat până acum dintr-un mediu atât de complex precum sângele. Institutul a confirmat într-un comunicat că aceste particule funcționează ca un sistem de curierat al organismului, transportând informații între celule.

Deși medicii știau că EV-urile conțin proteine, lipide și material genetic care reflectă starea de sănătate a celulelor, separarea lor dintr-un fluid încărcat cu anticorpi, colesterol și alte molecule a fost mult timp o dificultate majoră pentru oamenii de știință.

Cercetătorul Alin Rai subliniază rolul acestor particule: „Aceste vezicule sunt ca niște plicuri minuscule trimise între celule, care transmit informații moleculare actualizate despre ceea ce se întâmplă în interiorul corpului.”

Ce au descoperit cercetătorii în urma analizelor

Prin tehnici de izolare ultra-pură și analiză multi-omică, specialiștii din Australia au identificat exact ce conțin aceste nanovezicule: 182 de proteine și 52 de lipide ce reprezintă structura lor fundamentală. În plus, studiul publicat în Nature Cell Biology dezvăluie și moleculele implicate în mecanismele interne ale comunicării celulare.

EVMap - baza de date care deschide noi direcții de cercetare

Pentru a accelera progresul în medicină și biologie, echipa Institutului Baker a creat EVMap - o platformă deschisă cercetătorilor din întreaga lume, care permite explorarea completă a compoziției veziculelor extracelulare din sânge. Această resursă ar putea contribui la dezvoltarea unor noi instrumente de diagnostic și monitorizare a bolilor, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Acest virus infectează pe aproape toată lumea și poate duce la lupus
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stiinta
sange
oameni de stiinta
celule
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Germania contestă planul UE pentru 2035 și cere păstrarea motoarelor pe benzină și motorină
Publicat acum 55 minute
Cu AI, aristocrația digitală super-bogată va stăpâni o lume de super-săraci: Scenariu de coșmar pentru următorii zece ani
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Oamenii de știință au făcut o nouă descoperire. Modul în care celulele comunică prin sânge a fost descifrat
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Sfântul Andrei 2025 - tradiții, obiceiuri și superstiții. Gestul banal pe care il faci zilnic, dar de Sf. Andrei e interzis
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Cercetătorii din Abu Dhabi arată că viața pe Marte a continuat în subteranul planetei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close