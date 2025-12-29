€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Țara europeană în care depăşirea limitei de viteză de peste 50 km/h a devenit infracţiune. Amendă de 3.750 euro sau închisoare
Data actualizării: 12:20 29 Dec 2025 | Data publicării: 12:18 29 Dec 2025

Țara europeană în care depăşirea limitei de viteză de peste 50 km/h a devenit infracţiune. Amendă de 3.750 euro sau închisoare
Autor: Doinița Manic

masina, volan, viteza Imagine cu o mașină, volan. Fotografie de la Mehdi Gholipour, Pexels
 

Într-o țară europeană, depăşirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră a devenit infracţiune.

Depăşirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră a devenit infracțiune în Franţa, transmite Agerpres, citând EFE. Astfel, această încălcare nu se mai pedepseşte doar cu o amendă, ci poate duce chiar şi la închisoare.

VEZI ȘI: Regula care salvează vieți, dar e ignorată. Titi Aur: Dacă o respecţi în Bucureşti, îţi sar şoferii în cap

Amendă de până la 3.750 euro sau până la trei luni de închisoare

Noua reglementare, publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută, prevede că cei care încalcă legea pot fi condamnaţi cu până la trei luni de închisoare şi o amendă de 3.750 de euro.

În plus, infracţiunea va fi consemnată în cazierul judiciar, cu potenţialele consecinţe pe care acest lucru le poate avea asupra vieţii civile.

VEZI ȘI: O polițistă dezvăluie cât de mult poți depăși viteza fără să fii tras pe dreapta

Până acum, depăşirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră se pedepsea în Franța cu amenzi de până la 1.500 de euro, pe lângă pierderea a şase puncte de pe permisul de conducere. Abia în caz de recidivă, contravenientul comitea o infracţiune.

De ce a fost luată această decizie

Cu toate acestea, potrivit Delegaţiei Interministeriale pentru Siguranţa Rutieră din Franța, acest mecanism de sancţionare nu a fost "adaptat la gravitatea şi frecvenţa în creştere a infracţiunilor" şi, prin urmare, s-a decis înăsprirea lui.

În 2024, în Franţa au fost înregistrate 63.217 încălcări ale regulilor de viteză de peste 50 de kilometri pe oră, ceea ce reprezintă o creştere de 69% faţă de 2017, potrivit Departamentului pentru Siguranţă Rutieră.

Viteza excesivă este considerată a doua cauză a accidentelor rutiere mortale. În 2024, s-au înregistrat 3.190 de decese în această ţară, puse pe seama excesului de viteză.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
depasire viteza
soferi
cod rutier
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Bulgaria aderă la zona euro: Ce poți face cu sumele rămase în leva de la 1 ianuarie 2026
Publicat acum 15 minute
”Skibidi”, cea mai folosită parolă de generațiile Z și Y. Tinerii și străbunicii lor, aceeași alegere
Publicat acum 35 minute
Top trei rețete ieftine, dar delicioase, pentru masa de Revelion
Publicat acum 43 minute
Vremea până pe 11 ianuarie. Prognoza ANM: Unde va ninge în noaptea de Revelion
Publicat acum 48 minute
Program prelungit la Târgul de Crăciun din Craiova
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 17 ore si 18 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 27 Dec 2025
Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei
Publicat pe 27 Dec 2025
Care e mâncarea preferată a lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru: Nu imi iese cum o făcea mama lui
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close