€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Regula care salvează vieți, dar e ignorată. Titi Aur: Dacă o respecţi în Bucureşti, îţi sar şoferii în cap
Data actualizării: 10:55 28 Dec 2025 | Data publicării: 10:52 28 Dec 2025

EXCLUSIV Regula care salvează vieți, dar e ignorată. Titi Aur: Dacă o respecţi în Bucureşti, îţi sar şoferii în cap
Autor: Mihai Ciobanu

semafor Semafor. Foto: Freepik.com
 

Regula „celor două secunde”, cunoscută mai ales pentru păstrarea distanței în trafic, ar trebui aplicată și la semafor, susține expertul în conducere defensivă Titi Aur.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a vorbit, la emisiunea DC Conducem, despre importanţa regulii ‚celor două secunde’, inclusiv la semafor, un lucru care, aplicat, poate duce la evitarea unor accidente. 

„Când vorbim de regula celor două secunde vorbim despre distanţa faţă de maşina din faţă. Dar foarte mulţi colegi din ţară vorbesc despre regula celor două secunde şi la semafor, care spune aşa: să pleci la două secunde după ce s-a făcut verde şi două secunde înainte de a se face roşu să nu mai treci. Doar că în Bucureşti mănânci bătaie dacă faci asta. După ce se pune verde să mai stai două secunde... deja îţi sar jumătate dintre şoferi în cap”, a explicat Titi Aur. 

Citiţi şi: La ce distanță trebuie să circuli față de șoferul din față. Aberația din legislația românească

Vorbind despre cei care, din contră, forţează să traverseze intersecţia când se face roşu şi cei care pleacă de pe loc puţin înainte să se facă verde în dreptul lor, Titi Aur a explicat: 

„Această trecere mai târziu un pic pe roşu şi mai devreme un pic la verde duce la accidente. Astfel de întâmplări se transformă în tragedii mari, pentru că cel care forţează pe roşu vine cu viteză mare şi când simte că trebuie să prindă mai accelerează puţin. Iar când mai găseşte unul care anticipează un pic (n.r. – pleacă de pe loc înainte să se facă verde) apar accidente grave şi avem accidente cu încarcerări în Bucureşti din astfel de faze. Aşa se produc cele mai multe accidente cu încarcerări din oraşe: unul forţează să treacă pe roşu, altul anticipează un pic şi în acel moment apar ‚scântei’”.

VIDEO:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
dc conducem
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri
Publicat acum 24 minute
Incendiu pe Iuliu Maniu, Sector 6. Intervin 16 autospeciale
Publicat acum 38 minute
Ce se întâmplă cu Lukoil? Proprietarii de benzinării din SUA s-au strâns la o ședință specială
Publicat acum 51 minute
Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Brigitte Bardot a murit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 26 Dec 2025
Doi tineri, de 30 și 31 de ani, în stare gravă după ce le-a explodat apartamentul abia renovat. ”S-au lovit de ușa mea, am crezut că sunt hoți”
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close