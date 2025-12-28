Expertul în conducere defensivă Titi Aur a vorbit, la emisiunea DC Conducem, despre importanţa regulii ‚celor două secunde’, inclusiv la semafor, un lucru care, aplicat, poate duce la evitarea unor accidente.

„Când vorbim de regula celor două secunde vorbim despre distanţa faţă de maşina din faţă. Dar foarte mulţi colegi din ţară vorbesc despre regula celor două secunde şi la semafor, care spune aşa: să pleci la două secunde după ce s-a făcut verde şi două secunde înainte de a se face roşu să nu mai treci. Doar că în Bucureşti mănânci bătaie dacă faci asta. După ce se pune verde să mai stai două secunde... deja îţi sar jumătate dintre şoferi în cap”, a explicat Titi Aur.

Vorbind despre cei care, din contră, forţează să traverseze intersecţia când se face roşu şi cei care pleacă de pe loc puţin înainte să se facă verde în dreptul lor, Titi Aur a explicat:

„Această trecere mai târziu un pic pe roşu şi mai devreme un pic la verde duce la accidente. Astfel de întâmplări se transformă în tragedii mari, pentru că cel care forţează pe roşu vine cu viteză mare şi când simte că trebuie să prindă mai accelerează puţin. Iar când mai găseşte unul care anticipează un pic (n.r. – pleacă de pe loc înainte să se facă verde) apar accidente grave şi avem accidente cu încarcerări în Bucureşti din astfel de faze. Aşa se produc cele mai multe accidente cu încarcerări din oraşe: unul forţează să treacă pe roşu, altul anticipează un pic şi în acel moment apar ‚scântei’”.

