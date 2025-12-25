€ 5.0890
La ce distanță trebuie să circuli față de șoferul din față. Aberația din legislația românească
Data actualizării: 22:15 25 Dec 2025 | Data publicării: 22:04 25 Dec 2025

EXCLUSIV La ce distanță trebuie să circuli față de șoferul din față. Aberația din legislația românească
Autor: Roxana Neagu

soferi romania Foto: Unsplash
 

Tu știi la ce distanță regulamentară să circuli față de șoferul din fața ta?

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a vorbit despre frustrarea șoferilor care păstrează distanța de siguranță față de șoferul din față și, fix în acea distanță, își găsește un șofer, care nu respectă nicio regulă, să se bage. 

Ce distanță trebuie să păstrezi față de șoferul din față, în funcție de viteză

”Ai frustarea că tu păstrezi distanța și-ți intră altul în față. Spui: eu sunt la distanța corectă, de ce să te bagi tu în fața mea? Dacă stăteam la 4 metri de el, te băgai? Zice că nu, că nu încape. Dar dacă sunt la 30 de metri, la o viteză de 60 km/h? Acolo încap și mă bag. Păi, încapi, încapi, dar ar trebui să încapi dacă am mai mult de 30 de metri distanță, adică și tu ar trebui să înțelegi că la 50 de kilometri pe oră, trebuie să am 25 de metri distanță, respectiv cam 5-6 lungimi de mașină, tu n-ai ce să cauți acolo, că, de fapt, mă obligi să mă mut și mai în spate. Zice: Păi cum, că aveam loc? Fizic aveai loc, dar aplicând regula de conducere defensivă, nu - din păcate nu e și regulă de circulație și de asta spun că ar trebui să devină” a spus Titi Aur, în emisiunea DC Conducem, de la DCNews și DCNewsTV. 

Distanța de siguranță, aberația din legislația românească

În legislația rutieră românească, distanța minimă legală este cea ”de siguranță”. Titi Aur explică că, de exemplu, el, campion de raliuri, poate considera că distanța minimă legală pentru el, de siguranță, este de 1 metru. Dacă șoferul din față sună la Poliție, situația ar fi următoarea: ”Asta este limita de siguranță pentru mine, ia demonstrează-mi tu, polițistul, cel din fața mea, că, pentru mine, nu e asta distanța de siguranță. Legea așa spune. Te-am lovit? Nu. Ei, dacă nu te-am lovit înseamnă că am păstrat distanța de siguranță. În alte țări, au pus în lege să nu fii mai aproape de jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. Ai o sută de metri, nu ai voie la mai puțin de 50 de metri. Atunci, eu nu pot spune: eu, Titi, consider că distanța mea e sigură”. 

titi aur
conducere defensiva
distanta de siguranta
legislatie rutiera
