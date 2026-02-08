Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale

Concret, Thuma spune că Nicolae Ciucă ar fi transmis că nu vrea să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024, care au fost şi anulate până la urmă, aşa că liderii partidului au mers către Ilie Bolojan, a cărui imagine de bun administrator la Oradea putea fi o locomotivă. Numai că Ilie Bolojan a refuzat şi a venit cu două propuneri surprinzătoare.

"Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat. Părea, cel puțin atunci, un om foarte echilibrat. Reușise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea și, ca și ceilalți colegi din Partidul Național Liberal, credeam în el.

Primul șoc mi-a dat chiar atunci, pentru că nu faptul că a refuzat m-a deranjat sau, să zicem, a fost un șoc pentru mine. Faptul că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi ar fi candidații buni pe care Partidul Național Liberal să îi susțină.

Pentru mine a fost un șoc, pentru că eu nu am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Național Liberal. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Național.

Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu pesedistul din partid, când văd când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost președinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu userizarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de userizare pe care o văd eu acum în interiorul partidului", a declarat Hubert Thuma la Antena 3 CNN.

Thuma: Bolojan nu l-a susţinut pe Crin Antonescu

În 2025, după reluarea alegerilor prezidenţiale, PSD, PNL şi UDMR au decis să meargă împreună în campanie şi să îl susţină pe Crin Antonescu. Hubert Thuma spune, însă, că Ilie Bolojan nu a susţinut această variantă şi că nici nu a pus umărul la campanie.

"Crin Antonescu a fost trădat, dar este evident și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României.

Candidatul PNL la Președinția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. Și știți că o campanie e mult mai mult, nu doar cele patru săptămâni de campanie propriu-zisă. Dar e nevoie și de o precampanie. Ai nevoie să te pregătești, ai nevoie să mergi în teritoriu, oamenii să te cunoască, să cunoască candidatul. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte. Cum ar fi fost optim? Pentru că tot timpul în spațiul public se vorbea de faptul că „nu e Crin Antonescu. Candidatul va fi Ilie Bolojan”. Și încă o dată vă spun.

Niciodată Ilie Bolojan nu a ieșit să dezmintă acest lucru. Al doilea lucru: toți oamenii care sunt acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului, nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a mai adăugat Hubert Thuma.