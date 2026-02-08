€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Politica Partide politice Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
Data publicării: 21:33 08 Feb 2026

Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
Autor: Florin Răvdan

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, spune că Ilie Bolojan ar fi refuzat să fie candidatul PNL la alegerile prezidenţiale din 2024, dar a venit cu două propuneri surprinzătoare: Elena Lasconi sau Mircea Geoană.

Concret, Thuma spune că Nicolae Ciucă ar fi transmis că nu vrea să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024, care au fost şi anulate până la urmă, aşa că liderii partidului au mers către Ilie Bolojan, a cărui imagine de bun administrator la Oradea putea fi o locomotivă. Numai că Ilie Bolojan a refuzat şi a venit cu două propuneri surprinzătoare.

"Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat. Părea, cel puțin atunci, un om foarte echilibrat. Reușise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea și, ca și ceilalți colegi din Partidul Național Liberal, credeam în el. 

Primul șoc mi-a dat chiar atunci, pentru că nu faptul că a refuzat m-a deranjat sau, să zicem, a fost un șoc pentru mine. Faptul că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi ar fi candidații buni pe care Partidul Național Liberal să îi susțină.

Pentru mine a fost un șoc, pentru că eu nu am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Național Liberal. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Național. 

Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu pesedistul din partid, când văd când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost președinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu userizarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de userizare pe care o văd eu acum în interiorul partidului", a declarat Hubert Thuma la Antena 3 CNN. 

Thuma: Bolojan nu l-a susţinut pe Crin Antonescu 

În 2025, după reluarea alegerilor prezidenţiale, PSD, PNL şi UDMR au decis să meargă împreună în campanie şi să îl susţină pe Crin Antonescu. Hubert Thuma spune, însă, că Ilie Bolojan nu a susţinut această variantă şi că nici nu a pus umărul la campanie. 

"Crin Antonescu a fost trădat, dar este evident și am să vă dau și două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte. Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României. 

Candidatul PNL la Președinția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. Și știți că o campanie e mult mai mult, nu doar cele patru săptămâni de campanie propriu-zisă. Dar e nevoie și de o precampanie. Ai nevoie să te pregătești, ai nevoie să mergi în teritoriu, oamenii să te cunoască, să cunoască candidatul. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte. Cum ar fi fost optim? Pentru că tot timpul în spațiul public se vorbea de faptul că „nu e Crin Antonescu. Candidatul va fi Ilie Bolojan”. Și încă o dată vă spun.

Niciodată Ilie Bolojan nu a ieșit să dezmintă acest lucru. Al doilea lucru: toți oamenii care sunt acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului, nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a mai adăugat Hubert Thuma.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
pnl
Hubert Thuma
alegeri prezidentiale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 7 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 8 ore si 4 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 8 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 0 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 28 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 53 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 58 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 16 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close